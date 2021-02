Česko nasadí proti covidu neregistrované léky, musí je schválit SÚKL

"Ministerstvo zdravotnictví doporučí distribuci, výdej a používání neregistrovaných léčivých přípravků s léčivými látkami kasirivimab/imdevimab a bamlavinimab. Léky jsou vhodné pro pacienty s onemocněním covid-19 s vysokým rizikem těžkého průběhu," informovalo v pondělí ráno ministerstvo v tiskové zprávě.

Léky k použití doporučila skupina odborníků, vyjádřit se musí ještě Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). "Hlavním záměrem je, aby se pacientům s covidem dostalo maximální možné péče. Z diskuze klinické skupiny vyplynulo, že tyto léky představují velmi slibnou variantu pro léčení těchto pacientů, což potvrzují také zkušenosti ze zahraničí. Zahájili jsme proto kroky, které je umožní používat, přestože se jedná o dosud neregistrované přípravky," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

I když léky nejsou registrované, ministerstvo může jejich nasazení umožnit díky zákonu o léčivech. "Zmíněné léčivé látky by se následně používaly při léčbě pacientů s covidem-19, u kterých je vysoké riziko těžkého průběhu onemocnění. Jedná se například o lidi po transplantacích," doplnil Blatný. Léky by mohly putovat přímo do nemocnic, úřady nepočítají s tím, že by je kupovaly centrálně.

Pro koho přesně budou tyto léky nejvhodnější, chce resort řešit s odbornými lékařskými společnostmi a SÚKL. Ministerstvo nicméně neuvedlo, kdy se případně pacienti nových přípravků reálně dočkají. Redakce TN.cz proto oslovila s dotazem mluvčí resortu Barboru Peterovou. Ani ona ale neuvedla ani přibližný termín.

Ministr Blatný mluví o dalším zpřísnění opatření. Co je ve hře, se dozvíte v reportáži TV Nova: