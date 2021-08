Češka Natálie zemřela před očima dcery. Měl ji umlátit přítel

Natálie se měla na Slovensko přestěhovat přibližně před rokem a půl, s 37letým přítelem měli pronajatý rodinný dům. Údajně dlouhodobě týral ji i malou dcerku. Skončilo to smrtí mladé maminky.

"Dne 10. června asi v jednu hodinu odpoledne bylo v rodinném domě v Žiranech nalezeno bezvládné tělo 28leté ženy. Při objasňování okolností případu vyšlo najevo, že žena je pravděpodobně obětí týrání," potvrdila pro TN.cz policejní mluvčí Renáta Čuháková.

Přestože život Natálie vyhasl už začátkem června, informace o hrůzném případu policie dřív nezveřejnila. Na naši redakci se teď navíc obrátila její maminka Jiřina s tím, že má obavy o osud své vnučky. Chtěla by ji do péče, úřady ale dívenku dočasně umístily do pěstounské péče.

"Delší dobu ji týral, ukradl jí doklady, ale dcera mi to tajila. Nakonec ji zabil, umlátil ji před jejich dcerkou. Jeho nevlastní sestra, která bydlí někde ve Švýcarsku, usiluje o to, aby ji získala do péče. Bojím se, když si dovolili zabít mi dceru, co udělají s ní. Nevím, co se tam může stát," zoufá si Jiřina.

Partnera zemřelé zadržela policie. "Vyšetřovatelka Okresního ředitelství Policejního sboru v Nitře ho obvinila z trestného činu týrání blízké a svěřené osoby. Muž je stíhán vazebně," doplnila Čuháková.

Podle informací TV Nova bude o tom, kdo dostane dceru do péče v nejbližší době rozhodovat nitranský okresní soud.