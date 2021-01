Pravidelné testování žáků by umožnilo jejich návrat, řekl Plaga

Příští středu se má rozhodnout o návratu všech žáků prvního stupně do škol. Podle ministerstva zdravotnictví se tak ale nestane dřív než v únoru. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se zabývá i středními školami. Cesta k jejich znovuotevření by mohla spočívat v pravidelném antigenním testování žáků i učitelů, řekl v Televizních novinách.

Do lavic momentálně mohou jenom prvňáci a druháci. Od února by se mohl vrátit celý první stupeň. Ve hře jsou i poslední ročníky, vláda o tom bude jednat příští týden. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) ale zatím není nic jisté.

Plaga se domnívá, že se ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) snaží návrat všech nejmladších žáků umožnit. "Chápu to tak, že dělá všechno pro to, aby ta situace vydržela a aby se žáci vrátili a mohli zůstat. Režimová opatření jako roušky a větrání pravděpodobně zůstanou," řekl šéf resortu školství televizi Nova.

I kdyby vláda první stupeň od února skutečně otevřela, otazníky zůstanou viset nad středoškoláky. Podle Plagy by se mohli k prezenční výuce vrátit díky antigennímu testování.

"Jsem jednoznačně pro, aby probíhalo alespoň na středních školách pravidelné testování učitelů i žáků. Mohla by to být cesta k návratu do škol. Pevně doufám, že se ministerstvu zdravotnictví tuto záležitost podaří logisticky zajistit," prohlásil ministr.

Jeho resort se zabývá i podobou maturitních zkoušek. Jejich podoba by mohla být mírnější než obvykle.

"Vnímáme tu složitou situaci maturantů i závěrečných ročníků učňovských oborů. Chápu, že maturanti by chtěli pokud možno úřední maturitu (odpuštění zkoušky, pozn. red.). Musíme najít nějaký balanc. Nějaká úleva by tam měla být. Jde ale i o uplatnitelnost těch absolventů. Co se týče odborných předmětů, měli by je umět, jinak se jim to může vymstít," uzavřel Plaga.