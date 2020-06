Žáci dělali přijímačky z českého jazyka. Problémy jim dělala přísloví

V pondělí se uchazeči o studium na středních školách podrobili zkouškám z českého jazyka. Podle názorů na sociálních sítích dala studentům nejvíce zabrat lidová rčení. Mnozí přiznali, že například na přísloví "o házení hrachu na zeď" narazili až v testu.

"Já tedy nikdy hrách po zdi neházel. Zřejmě jiný kraj, jiný mrav..." napsal ve facebookové skupině určené letošním prvákům uživatel Dominik. "No právě. Celkem by mě zajímalo, kde se hází hrachem po zdech a jaký to má význam," přidal se přispěvatel Honza.

Jako záludné se ukázalo i rčení o ohni na střeše. Zatímco jedni ve svých odpovědích zakládali oheň na poli nebo jiném ohni, jiní raději ponechali otázku nezodpovězenou. "Je to jako oheň na ohni. Totální blbost, ale alespoň jsem neměla pocit, že jsem nic nevyplnila," přiznala Kateřina.

"Když nevíte, že je oheň na střeše… Co byste pak doplnili sem: Je to jako házet … po zdi. No ale jakože stejně mi je jasný, že vás všechny vezmou, takže chill out a v září pevný nervy," napsal na facebook Honza.

"Hele, jak je podstatné jméno, 1. pád, skloňování podle vzoru muž, má tři slabiky a příbuzné slovo hlas? Já tam jak blbá čuměla, ale nic z toho," pátrala na facebooku po řešení Teri. Podobná zadání byla náročná i pro další žáky, kteří se z velké části shodli na tom, že správnou odpovědí je slovo hlasatel.

Na úspěšné složení obou přijímacích zkoušek si věří jen malá část budoucích středoškolských studentů. Většina se přiklání k úspěchu jen v jedné nebo druhé části. "Čeština easy, chyběly mi tak dvě nebo tři úlohy, ale matika...nehodlám komentovat," svěřila se Vanda. S tím, že zkouška z češtiny sice otestovala znalosti, ale příliš nezaskočila, souhlasili i další.

Chcete otestovat vaše vlastní znalosti a zjistit, jak byste na letošních přijímačkách z češtiny dopadli? Zadání ostrého testu k přijímacím zkouškám pro čtyřleté obory si můžete zkusit vyplnit na tomto odkazu. Výsledky poté najdete zde. Cermat zveřejní letošní úlohy z českého jazyka zde.