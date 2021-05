Cestování do Maďarska bude snazší. Do Bavorska můžete na den bez testu

Cesty mezi zeměmi komplikuje povinná karanténa po příjezdu. Těm by měly předejít evropské covid pasy, které budou zřejmě zavedeny v létě. Mezi země, které už teď usnadňují Čechům cestování patří Německo nebo Maďarsko. Na seznam by se mělo brzy přidat Polsko i Slovinsko.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) jednal v úterý v Budapešti o zjednodušení cestování mezi Českou republikou a Maďarskem. Podmínky pro cestování by měly být upřesněny o víkendu. Lidé, kteří mají potvrzení o provedeném očkování proti covidu-19, od kterého uplynulo minimálně 14 dní od aplikace druhé dávky, by po příjezdu nemuseli do karantény.

Podobně je na tom Německo. Češi při cestě do Německa musí předložit negativní test na koronavirus a nemusí po příjezdu do karantény. Sousední země tak zavádí nové pravidlo, které se bude vztahovat na státy, jejichž koronavirová situace je podobná té v Německu. Na seznam zemí, kam bude jednodušší vycestovat, by se mělo přidat i Polsko.

Spolková země Bavorsko od středy 12. května umožňuje Čechům přijet na 24 hodin bez testu a bez karantény.

Evropská unie plánuje zavést digitální covid pasy až v létě. Do té doby chce ministr zahraničí Kulhánek vyjednat snadnější cestování se zástupci států, kam Češi jezdi nejvíce.

"Nic nám však nebrání, abychom v průběhu května a června dělali maximum pro co nejsvobodnější, a hlavně bezpečné cestování Čechů. Domlouváme s jednotlivými státy dohody, na základě kterých mohou bez problémů přecházet hranice občané již proočkovaní," uvedl šéf české diplomacie.

„Lidé si po půldruhém roce opravdu zaslouží dovolenou v zahraničí. Naším cílem je také mít co nejdříve vzájemné dohody s nejžádanějšími destinacemi jako je Řecko a Chorvatsko," dodal.



"Do té doby, než bude unijní covid pas, tak se snažíme jednat s okolními státy a také se Slovinskem a s Maďarskem. Tam chceme cestovatelům, kteří jsou očkování, aby k nám mohli vstupovat bez testu a bez karantény. A recipročně vyjednáváme stejnou možnost pro české občany," popsal náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.

Poslechněte si, na co si dát největší pozor při cestě do zahraničí. Na reportáž TV Nova se podívejte zde: