Cestování mezi Evropou a USA začne v létě, vakcína bude povinná

Američané budou moci vyrazit na dovolenou do Evropy. Povolení vstoupit na území Evropské unie dostanou ti, kteří budou mít obě dávky vakcíny. Podobně na tom budou i Češi. Ti nejspíše dostanou povolení cestovat do Spojených států amerických začátkem června.

Češi se budou brzy moci vydat do Spojených států. Zákaz cestování do USA, který platí nyní pro většinu evropských zemí, by se měl podle administrativy prezidenta Bidena uvolnit během června. Vycestovat do USA tak budou moci nejen turisté, povolení zřejmě dostanou i účastníci studijních programů a letní pracovních programů Work & Travel.



Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen v minulých dnech potvrdila, že Američané budou moci vyrazit v létě do Evropy. Podmínkou ale budou obě dávky vakcíny. Informaci přinesl The New York Times. Podle Leyenové zatím nebylo stanovené konkrétní datum. Všemu ale nahrávají dvě okolnosti. Spojené státy mají vysokou proočkovanost a evropské země se dohodly na zavedení vakcinačních certifikátů. Ty umožní Evropanům cestovat i do USA.



"Umožní to volný pohyb a cesty do Evropské unie. Všech 27 států se shodlo, že přijmou všechny, kteří již byli kompletně naočkováni," řekla k situaci Leyenová. Konkrétní datum, které by mohlo otevřít evropské hranice Američanům, bude stanoveno v momentě, kdy se pandemická situace v Evropě celkově zlepší. Podle šéfky Evropské komise ale k tomuto bodu směřujeme.



