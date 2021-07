Komplikace pro Čechy. Po návratu z dalších zemí bude nutná karanténa

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam zemí podle míry rizika nákazy, účinný bude od pondělí 2. srpna. Takzvaný semafor upravuje kategorie zemí, na které se při návratu do ČR vážou protiepidemická opatření. V tmavě červené kategorii bude nově Andorra. Do červené kategorie se přesunou Dánsko a Francie. Do oranžové přejde Island, Itálie a Švýcarsko. Lichtenštejnsko bude nově zelené. Vstup do země od neděle zpřísňuje i Německo.

Při návratu ze zemí s nízkým (zelená) a středním rizikem nákazy koronavirem (oranžová) musí lidé, kteří se vrací do ČR, vyplnit příjezdový formulář. Před vstupem na území ČR nebo nejpozději do pěti dní po vstupu je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test, uvádí ministerstvo zdravotnictví.

Při návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červená) a velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená) platí, že lidé musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu používají hromadnou dopravu.

Cestovatelský semafor platný od 2. srpna 2021:

Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve pátý den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve pátý den a nejpozději však čtrnáctý den PCR test. Než bude výsledek, musí lidé zůstat v samoizolaci. To se nově týká Francie, Dánska a Andorry.

Testování a samoizolace se netýká lidí, kteří mají alespoň 14 dní od poslední dávky vakcíny nebo těch, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Zůstává jen povinnost vyplnit příjezdový formulář.

V případě návratu ze zemí s extrémním rizikem nebezpečí mají lidé, kteří mají alespoň 14 dní po plném očkování nebo ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19, povinnost vyplnit Příjezdový formulář, nemusí však podstupovat testování a samoizolaci. Pro ostatní je nutné podstoupit před cestou na území ČR PCR test a následně setrvat 10 dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem. Kompletní seznam pravidel pro návrat do ČR najdete na portálu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zelená kategorie (nízké riziko nákazy)

EU: Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, San Marino, Severní Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, a Vatikánský městský stát

Mimo EU: Austrálie, Brunej, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Libanon, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Singapur, USA a Tchaj-wan

Oranžová kategorie – střední riziko nákazy

Belgie, Estonsko, Island, Itálie, Finsko, Švýcarsko a ostrov Madeira

Červená kategorie - vysoké riziko nákazy

Dánsko, Irsko, Francie, Malta, Monako, Řecko, Lucembursko, Kanárské ostrovy a Portugalsko vč. Azorských ostrovů

Tmavě červená kategorie - velmi vysoké riziko nákazy

Ostatní země a nově Andorra

Černá kategorie – extrémní riziko nákazy

Botswana, Brazílie, Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko/Eswatini, Tanzanie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Tunisko, Zambie a Zimbabwe

Zpřísňuje i Německo

Německo v pátek oznámilo, že bude od neděle vyžadovat, aby měli lidé při vstupu do země buď negativní test, potvrzení o prodělání covidu-19 nebo doklad o očkování.