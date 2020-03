Cestovky účtovaly storno za zrušení zájezdu do Itálie. Jak to bude teď?

Cestovní kanceláře budou peníze za zájezdy do italských oblastí v karanténě vracet bez storno poplatků. Mimořádná opatření, které přijala italská vláda, tak změnila situaci pro stovky Čechů, kteří měli do regionů zamířit třeba na lyžařský zájezd.

Přestože už v minulých dnech premiér Andrej Babiš vyzval Čechy, aby necestovali do Itálie, cestovní kanceláře za zrušené zájezdy do některých oblastí dál účtovaly storno poplatky. Tyto regiony totiž až do nedělního rána nebyly v karanténě, a tak pro cestovky nevznikly žádné zákonné povinnosti.

Nově ale italské úřady uvalily karanténu na oblast, kde žije zhruba 16 milionů lidí. Jde o celý region Lombardie a 14 dalších provincií. Uzavřeny jsou kvůli tomu také desítky lyžařských středisek, kam každou zimu směřují tisíce Čechů. Přehled najdete zde.

"Mimořádná opatření platí pro Lombardii a provincie Modena, Parma, Piacenza, Reggio dEmilia, Rimini, Pesaro a Urbino, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cuiso-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Benátky," uvedlo české ministerstvo zahraničí.

Do a z těchto zón se dá dostat jen v nejnutnějších případech, jsou zakázána jakákoliv shromáždění, diskotéky nebo sportovní události. V restauracích a barech mohou lidé sedět jen v případě, že je dělí alespoň jeden metr. Přerušena je také výuka a zavřely i galerie či muzea.

Dekret, který v noci na neděli podepsal italský premiér Giuseppe Conte, platí od 8. března do 3. dubna. Pokud jste do uvedených oblastí měli jet, cestovní kanceláře by vám měly vrátit peníze bez storno poplatků. Dosud uváděly, že v Itálii neplatila žádná mimořádná opatření.

Kolika lidí se bude vrácení nákladů týkat, zatím Asociace cestovních kanceláří netuší. "V tuto chvíli řešíme, jak z uvedených oblastí co nejrychleji dostat klienty, kteří tam jsou. To je pro nás v tuto chvíli priorita. Další postupy jsme zatím neřešili," uvedl výkonný ředitel Asociace Michal Veber.





