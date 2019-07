Cestovní agentura vybrala peníze, lidé ale o dovolenou přišli!

Cestovní agentura by měla sídlit v jednom paneláku, nikdo tam o ní ale neví. A Travelsnack je neznámý i na místě, kde má bývalá jednatelka provozovat své podnikání.

Podle informací televize Nova je bývalou jednatelkou Travelsnacku čtyřiatřicetiletá žena. Ta figuruje ve vedení dalších téměř dvou desítek firem. Zhruba polovina z nich je v exekuci.

TV Nova se podařilo zjistit adresu, kde by bývalá jednatelka cestovní agentury Travelsnack měla bydlet. Jenže ani tam už dávno není. Podle sousedů ženu a jejího přítele na adrese už několikrát hledala i policie. Na konci letošního května vedení cestovní agentury převedla na muže z Maďarska.

"Pokud by se zjistilo, že firma byla přepsána naprosto účelově na nějakého například těžko dohledatelného podnikatele nebo dokonce na takzvaného bílého koně a došlo by ke škodě, potom by to policie mohla vyhodnotit jako trestní čin," zhodnotil advokát Jan Černý.

První zákazníci si na cestovní agenturu začali stěžovat začátkem března letošního roku. "Ty první stížnosti byly ve smyslu, že spotřebitelé nevěděli s kým vlastně ta cestovní agentura zprostředkovala zájezd," uvedl mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Několik lidí začátkem jara skutečně do zahraničí ještě odletělo. Jenže firma se poté zřejmě dostala do finančních problémů. Někteří turisté až na letišti zjistili, že nikam neodjedou.

"Jsme v neděli večer odjeli do Prahy s tím, že ráno 4:45 byl odlet. Jsme šli k tomu odbavení a samozřejmě jsme zjistili, že na seznamech, jak nás informovali, tak jsme nebyli. Jsme neodletěli," popsala Alena Janíčková.

Agentura ve středu na svůj web vyvěsila oznámení, že za celý problém může banka. Ta ovšem odpovědnost odmítla. "Policisté z místního pražského oddělení přijali trestní oznámení o podvodném jednání cestovní agentury, která nezrealizovala objednané a zaplacené zájezdy," potvrdila mluvčí policie Eva Kropáčová.

Podle právníků by v takovémto případě s trestním oznámením neměli otálet ani lidé, kteří odjezd s cestovní agenturou mají teprve před sebou.