Cestujete vlakem? Budete mít možnost testu na covid-19 zdarma

Než nastoupíte do vlaku, budete se moci otestovat. Pokud to bude jednou za tři dny, bude to hrazeno ze zdravotního pojištění. A tudíž zdarma.

Ministr průmyslu a také dopravy Karel Havlíček (za ANO) plánuje, že nádražní odběrová místa stihnou otestovat denně až 300 lidí. Podle něj to bude znamenat možnost dalšího zachycení covid pozitivních.

"Začali bychom to postupně budovat nejdříve v Pardubicích, poté by přišly na řadu České Budějovice, Třebová, Hradec a tak dále. Správa železnic by tam zavedla přípojky a logistiku. Bylo by to pro všechny lidi a bude to zdarma," vypočítává ministr.

"Chceme zvýšit bezpečnost cestujících. Nemusí to být ani cestující, klidně kolemjdoucí, chceme omezit nemocné," doplňuje ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Části lidí oslovených štábem TV Nova se nápad zamlouvá, jiní jsou proti. Bojí se třeba toho, že jim během testování ujede spoj a budou muset čekat na další.

Za poslední tři roky lidé nejvíc cestovali vlakem v roce 2019, kdy ho zvolilo jako dopravní prostředek přes 161 tisíc lidí denně, naopak minulý rok zažila železniční doprava výrazný pokles - denně cestovalo necelých 100 tisíc pasažérů.

Jestli lidé budou mít chuť a čas nechat se před odjezdem nebo po příjezdu testovat, se teprve uvidí. V ranní špičce to asi nebude. V ní totiž spousta cestujících spoje dobíhá.

"Je to krok správným směrem. Zvýší to bezpečnost dopravy. Lidé se otestují rychle. Je to možno podpořit," míní epidemiolog a exministr zdravotnictví Roman Prymula. Projekt testování u nádražních budov by přitom mohl být spuštěn během několika následujících dní.