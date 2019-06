Cestující čeká zmatek na nádražích. Zmizí čísla nástupišť!

Místo nástupišť koleje. Tak chce změnit Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) označování míst, kam přijíždí vlaky. Změna by se měla na větší česká nádraží promítnout do několika málo let. Záměr přečíslování rozdělil veřejnost na dva tábory příznivců a odpůrců.