Cesty na Slovensko jsou jednodušší, podmínky se zmírnily i v Chorvatsku

Asymetrie, nerovnost, chyba v systému. Tak lidé označovali různé podmínky, za kterých mohli Češi ve srovnání s jinými národy cestovat. Od pondělí se ale podmínky začínají rovnat. "Občané sousedních krajin můžou vstoupit na Slovensko s použitím antigenních a PCR testů," oznámil slovenský premiér Eduard Heger.

Zaradovali se zejména Slováci žijící v Česku nebo lidé, kteří tam míří na dovolenou. "Mám rodinu, která kvůli těmto problémům, že by musela do karantény, nemohla jezdit z Česka domů," popsal potíže, kterým teď odzvonilo, jeden z nich.

@ZdravkoOnline aktualizovalo seznam zem podle mry rizika nkazy. Od pondl 14. ervna se do oranov kategorie zaad Chorvatsko, vcarsko, Kypr, Estonsko a Azorsk ostrovy. V zelen kategorii bude nov Polsko, Rumunsko a Monako. https://t.co/wQrPyiGXJL pic.twitter.com/RbEU7nFmOs — MZV R (@mzvcr) June 11, 2021

Češi už mohou bez omezení cestovat také z Polska, Rumunska nebo Monaka, které se nově zbarvily do zelena. Polepšily si také země jako Chorvatsko, Švýcarsko, Kypr, Estonsko a Azorské ostrovy. Ty se nově zbarvily do oranžova a značí tak střední riziko nákazy.

Dosud bylo povinností pro všechny jít nejpozději pátý den po návratu z těchto zemí na PCR test, to teď odpadá. Tak snadné to ale není. V případě, že turista cestuje letadlem, vlakem, nebo autobusem, musí stále předkládat negativní výsledek testu dopravci ještě před návratem do Česka. Pokud pojedete autem, test není nutný.

Letošní dovolená v zahraničí se kvůli testům může pořádně prodražit. Podívejte se na reportáž TV Nova:

V pátek ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) přislíbil zjednodušení cest do Bulharska. "Očekáváme, že v řádu několika dní se Bulharsko zařadí mezi ty státy, do kterých lze cestovat i po první dávce vakcíny proti covidu," uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová.

Stejné podmínky chce prý Kulhánek vyjednat například i v Řecku, Itálii, Španělsku nebo Portugalsku.