Cesty z Evropy i světa jsou pro Čechy snazší, pravidla zmírnilo i Řecko

Nově se mohou Češi z cest bez omezení vracet například ze Spojených států, ale také z některých asijských zemí. "Od 21. 6. se do zelené kategorie zařazuje Albánie, Finsko, Hongkong, Libanon, Macao, Severní Makedonie, USA, Srbsko a Tchaj-wan," informovalo české ministerstvo zahraničí na twitteru. To znamená, že návrat odsud je naprosto "bezbolestný," bez nutnosti podstoupit testy nebo karanténu.

Aktuální cestovatelský semafor:

Oranžové, tedy se středním stupněm rizika, jsou nyní Andorra, Belgie, Francie, Litva, Řecko, Slovinsko a Švédsko. Všichni pasažéři cestující z oranžových zemí musí vyplnit příjezdový formulář a pokud nejsou očkovaní nebo v nedávné době neprodělali covid, týká se jich také testování. V červené kategorii jsou Azorské ostrovy. Podrobný přehled pravidel pro návrat do Česka najdete na stránkách ministerstva zahraničí ZDE.

A to není jediná dobrá zpráva. Všichni, kteří chtějí co nejdřív odjet na dovolenou do Řecka, to nyní mají jednodušší. "Řecko dnes zavádí nové podmínky vstupu na své území. Nově bude stačit pouze negativní antigenní test, nikoli PCR. Osvobozeny od této povinnosti jsou nově také děti do 12 let," informoval v pondělí ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).