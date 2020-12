Chcete se očkovat na covid-19? Rezervace se mají rozjet už brzy!

Vakcína na covid-19 je už sice v menším množství v Česku, zatím se ale očkují jen zvlášť vybrané skupiny, především zdravotníci. Už za pár týdnů by ovšem měl začít fungovat registrační a rezervační systém, do nějž se budou moci hlásit i zájemci o očkování z řad veřejnosti.

"Očkovací plán je připravený tak, abychom očkovali co nejrychleji. Nechceme mít přece vakcíny v mrazácích. Připravovaný registrační a rezervační systém umožní dodané vakcíny co nejrychleji dostat k lidem, kteří se budou chtít naočkovat. Bude v půlce ledna," uvedl na twitteru ve středu tým Chytré karantény. Zprávu na svůj profil následně překlopilo i ministerstvo zdravotnictví.

Detailní plán očkování ale prý ještě není kompletní. "Řídící tým Chytré karantény a ministerstvo zdravotnictví nyní finišují metodické pokyny pro očkovací místa a detailní plán očkování v Česku. Ten navazuje na už zveřejněnou strategii očkování. 5. ledna ho společně s hejtmany krajů dokončíme. Jde o největší akci v historii. Česko očkuje!" uvedla Chytrá karanténa v dalším tweetu.

Lidé ovšem na sociální síti oznámení kritizují. "Vše pozdě!!! Proč už dávno není plán hotový??? Že se nestydíte, já už vážně nemám slov," soptí Tereza Vejvodová. "Proč "registrační a rezervační systém" není už dávno připravený? To jste po těch měsících stále v šoku, že jsou vakcíny? Nebo vás překvapilo, že byly Vánoce? Proč to v Izraeli jde a tady ne?" přidává se Tomáš Šalomon.

Zatím nicméně není jasné, kdy se zájemci z řad veřejnosti reálně začnou očkovat. Podle aktuální verze vakcinační strategie vyvěšené na stránkách ministerstva zdravotnictví se počítá s tím, že se očkování postupně otevře veřejnosti v takzvané I B fázi, která má začít v únoru.

"Občané, kteří spadají do rizikových skupin, budou vyzýváni k rezervaci na jednotném webovém portálu, kde při registraci a rezervaci termínu vyplní několik základních informací (věk, základní onemocnění – formou zaškrtávání tak, aby mohlo být automaticky vyhodnoceno; preference očkovacího centra) a identifikační údaje tak, aby se ušetřila administrace při příchodu do očkovacího centra. Systém žádosti přiřadí prioritu s tím, že pokud bude žadatel spadat do definice ohrožených skupin, bude mu dána přednostní prioritní možnost objednání do daného očkovacího centra," píše se v dokumentu.

Pokud bude mít někdo o očkování zájem, ale nepatří do ohrožené skupiny, bude se moci objednat v případě, že bude k dispozici dostatečné množství vakcíny. "Tento přístup byl zvolen s cílem umožnit očkování všem, kteří o něj mají zájem a zároveň zabezpečit, že obyvatelé spadající do ohrožených skupin nebudou opomenuti," uvádí ministerstvo.

Očkování na covid-19 začalo v Česku v neděli. Jako první se nechal vakcinovat premiér Andrej Babiš (ANO), krátce po něm i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Jím řízený resort navíc nově schválil, že z jedné ampule s vakcínou od firem Pfizer a BioNtech bude možné naočkovat až šest pacientů. Opatření je zatím dočasné, čeká se na rozhodnotí evropských úřadů. Doteď bylo možné z každé lahvičky "vytáhnout" pět dávek očkovací látky.

