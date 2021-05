Chorvatsko chystá vlastní covid pasy. Usnadní v létě vstup turistům

Chorvatsko bude od 1. června vydávat své vlastní digitální certifikáty. Ty budou obsahovat informace, kdy byl člověk naočkován, zda byl otestován nebo jestli prodělal covid-19. Certifikáty mají usnadnit cestování přes hranice. K urychlení kontrol na hranicích bude využíván server entercroatia.mup.hr, který funguje i v češtině. Oznámil to v pátek chorvatský ministr vnitra Davor Bozinovič.

Podobně jako ostatní členské státy Evropské unie i Chorvatsko je zapojeno do projektu digitálních covid pasů, které by už v létě měly usnadnit cestování po Evropě. Chorvatsko je o krok napřed a své vlastní zelené certifikáty chce začít vydávat už 1. června. Informace přinesl portál 24ur.com.

Digitální certifikáty budou obsahovat informace, kdy byl člověk očkován, případně zda byl v posledních 48 hodinách otestován nebo zda prodělal v posledních 180 dnech covid-19. Chorvatský ministr vnitra také uvedl, že do země budou moci přicestovat ti naočkovaní, kteří dostali druhou dávku vakcíny nejméně 14 dní před příjezdem. Případně ti, kteří byli sice očkovaní jednou dávkou, ale už prodělali v minulosti covid.

Certifikáty budou fungovat na bázi QR kódů, které budou na hranicích kontrolovány. Ministerstvo vnitra už na hraniční přechody rozeslalo 250 čteček QR kódů. Ty mají zvládat číst i případné celoevropské covid pasy. Turisté by také měli využívat speciálních webových stránek entercroatia.mup.hr, které budou zároveň propojovat aplikace s digitálními certifikáty. Podle Bozinoviče to urychlí cestování a omezí dopravní zácpy, které by mohly v součinnosti se špatně zorganizovanou administrativou nastat.

Návrh na zavedení covid pasů schválil v dubnu Evropský parlament. Vzorovou aplikaci digitálních pasů by měla Evropská komise představit na začátku června, nyní prochází testováním.

Řecko rozvolnilo, k cestě stačí test či vakcína. Co jiné oblíbené destinace? Na reportáž TV Nova se podívejte zde: