Stovky demonstrantů obsadily elektrárnu Chvaletice. Moc znečišťuje

"Uhlí, nebo život", "Výjimky = selhání státu" nebo "Bránit přírodu není zločin". Takové nápisy najdeme na transparentech demonstrantů, kteří protestují proti prodloužení fungování elektrárny ve Chvaleticích. Skandují hesla "Chvaletice ničí plíce" nebo "Uhlí, ropa, plyn patří do dějin".

Akce nese jméno Zachraňme klima, zastavme Chvaletice, skoncujme s uhlím a pořádá ji iniciativa Občané za konec doby uhelné ve spolupráci se sdružením Limity jsme my. Podle organizátorů je v průvodu asi 400 až 500 lidí. Krátce před 13. hodinou dorazili k elektrárně.

"Společně s místními dnes demonstrujeme proti výjimkám pro uhlobarony, za čistý vzduch a obyvatelnou planetu pro všechny," uvedlo sdružení Limity jsme my na twitteru. Mezi demonstranty jsou také účastníci Klimakempu, který se koná o prodlouženém víkendu ve Veltrubech.

Demonstrantům vadí, že elektrárny, jako je právě ta ve Chvaleticích, patří k největším znečišťovatelům planety a podílí se tak velkou měrou na globálním oteplování. Podle sdružení Europe Beyond Coal navíc elektrárna ve Chvaleticích může během deseti let způsobit až 170 předčasných úmrtí.

Infografika, kam směřuje kouř z elektrárny:

By exceeding EU air pollution limits for 10 yrs, the Chvaletice plant is projected to cause an additional 170 premature deaths, 1,000 asthma attacks, 30 new cases of chronic bronchitis & 23,000 days sick leave. Ethics aside, how is this sound economics @Sev_EnCZ & Pavel Tyka? pic.twitter.com/DhVRVoQCmd