Čína, Rusko i USA! Na Den Země se kvůli klimatu sejdou světoví lídři

Virtuální klimatický summit se koná 22. a 23. dubna za účasti 40 světových lídrů. A rozhodně není náhodou, že tato videokonference začíná na mezinárodní Den Země. Cílem prezidenta Bidena je přesvědčit svět, že politicky roztříštěné Spojené státy jsou schopné proti klimatické změně bojovat.

Americký prezident doufá, že debata pomůže zformovat a urychlit globální úsilí o snížení znečištění fosilními palivy, která ničí klima. Summit by měl být návratem Washingtonu do předních linií v boji proti změnám klimatu způsobených člověkem. Biden se tak chce odklonit od politiky svého předchůdce Donalda Trumpa, který během své vlády klimatickou změnu bagatelizoval.

Joe Biden se chystá vyhlásit závazek snížit do roku 2030 emise na polovinu ve srování s rokem 2005. To je skoro dvojnásobek oproti slibu vyplývajícímu z Pařížské dohody. Prezident to dělá mimo jiné proto, aby před podzimním pravidelným klimatickým summitem motivoval i ostatní a USA se dostaly v boji proti klimatické změně do popředí.

Mezi 40 pozvanými jsou také vůdci zemí, které čelí nejvážnějším hrozbám, včetně Bangladéše a Marshallových ostrovů, kterým hrozí obří záplavy. Zúčastnit by se měli také lídři některých skandinávských a afrických zemí. Pozvání dostalo také například Polsko.





Agentura AP navíc uvedla, že dubnová schůzka bude po více než čtyřech letech první významnou mezinárodní diskusí o klimatu, kterou povede americký prezident.

