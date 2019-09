Rodím, volala žena z Brna. Než přijeli záchranáři, porod zvládla sama!

"Byl to můj druhý porod, těhotenství bylo fyziologické, všechno bylo v pořádku a cítila jsem se dobře. Po prvním porodu už jsem měla představu, do čeho jdu. Jednak jsem se chtěla vyhnout některým tlakům a postupům, kterým bych musela čelit v porodnici, a taky jsem vycházela z pocitu bezpečí, který jsem cítila doma při prvním porodu, kdy se mi nechtělo odjíždět," popsala.

Nakonec svůj plán přehodnotila, protože nemohla sehnat porodní asistentku, kterým hrozí za asistenci u domácích porodů až milionová pokuta. "Je jich hrozně málo a špatně se shání. Obvolala jsem jich několik, co působí v Brně a okolí, ale nikdo nebyl k dispozici. A dulu jsem nechtěla. Není zdravotník, takže mi to nepřipadlo bezpečné," dodala s tím, že se rozhodla pro menší porodnici mimo Brno, která je vyhlášená tím, že se v ní dá porodit přirozeně, bez "zbytečných zásahů".

"Den před termínem mi nad ránem začaly občasné kontrakce. Stejně začal i první porod s tím, že během dne mi kontrakce ustaly a rozjely se pak večer a druhý den dopoledne jsem porodila první dceru. Tak jsem očekávala, že i tento druhý porod bude mít podobný průběh, možná to bude trochu rychlejší, takže neporodím až dopoledne, ale třeba už v noci. Tak jsem nikam nespěchala, věděla jsem, že jsem teprve na začátku," popsala.

Mladá matka se pak v klidu začala chystat na odjezd do porodnice. "Některé kontrakce už byly intenzivnější. Vůbec mě ale nenapadlo, že by to mohlo znamenat, že se zkrátka otevírám rychleji a porod je na spadnutí," popsala žena, která měla velkou oporu ve svém manželovi.

Manželé chtěli vyjet do nemocnice, ale zjistili, že je na cestě nehoda a cesta by se mohla výrazně protáhnout. "Nechtělo se mi prožívat kontrakce hodinu v autě, tak jsem navrhla, že si dám na půl hodiny vanu a uvidíme, jaká bude potom dopravní situace. Kdyby se to nezměnilo nebo kdyby se porod moc rozjel, tak pojedeme do některé z těch brněnských," popsala s tím, že jednu mají sedm minut od domu.

Ani ve vaně žena neměla pocit, že by se porod blížil. Najednou jí však praskla voda, takže se manželé chystali vyrazit do porodnice. Tam ale už přijet nestihli. Zatímco manžel šel dát tašky do auta, žena si odskočila na toaletu a najednou ucítila silnou kontrakci a hlavičku v porodních cestách. Přitom jim při telefonátu do porodnice řekli, že po prasnutí vody má rodička ještě čas a ať si jde dát sprchu.

"Řekla jsem muži, že do porodnice to už nestíháme a ať pode mě hodí ručník. Pak už jsem se jen snažila se co nejvíc uvolnit, abych miminku udělala místo. Netlačila jsem, tělo tlačilo samo. Podřepla jsem a rukou jsem přidržovala hlavičku, aby postupovala pomalu," dodala.

Mladá maminka popsala, že tušila, že každým okamžikem se dítě narodí cele. "Problesklo mi hlavou, že jakmile se narodí, tak ji musím pevně chytit, protože bude kluzká. Pak přišla kontrakce a s ní se narodila moje dcera. Já ji pořád jistila za hlavičku a druhou rukou jsem ji chytla asi pod hrudníčkem a hned jsem si ji přiložila na svůj hrudník," popsala chvíle při porodu.

Manžel po celou dobu komunikoval se záchranáři, kteří se prý ptali, jakou má dítě barvu, jestli dýchá a dávali mu rady. "Naštěstí začala dýchat během chvilinky a hned se rozeřvala, takže jsme byli v klidu," řekla žena. Během asi 5 minut dorazila záchranka. "Záchranáři byli skvělí! Přišlo mi, že je jim úplně jedno, jestli to byl nebo nebyl plánovaný domácí porod, zkrátka tam přišli dělat svoji práci bez ohledu na to, jaký mají na věc názor," dodala s tím, že tatínek za pomoci záchranářů přestřihl pupeční šňůru.

Žena začala rodit, do nemocnice už to nestihla. Nikolka přišla na svět doma



Porod placenty

Záchranáři odvezli matku a dceru do porodnice. "Když jsme tam přijeli, tak nám hned někteří dali najevo, co si oni myslí o domácích porodech. Pak se situace uklidnila a starala se o mě moc milá porodní asistentka a doktor," popsala.

Do porodnice se nechala odvést hlavně kvůli porodu placenty, který se jí doma nezdařil. "Porod placenty mě utvrdil v tom, že tak krásný porod jako doma, člověk v porodnici prostě nemá šanci zažít. Je to prostě něco úplně jiného," dodala s tím, že se s dcerou v porodnic nezůstala a odjela domů, protože se cítila výborně. "Vůbec jsem neměla pocit, že je důvod tam zůstávat déle. Všichni nám vysvětlili, co máme hlídat a na co si dát pozor," dodala.

"Kdybych u sebe tu porodní asistentku měla, tak mě upozorní na to, že už opravdu rodím, takže bych to do té porodnice stihla odjet, ale hlavně by dokázala ošetřit miminko i mě, takže by žádná záchranka nemusela vyjíždět. I když jsem byla hrozně ráda, že přijeli, tak zpětně vím, že to bylo vlastně trochu zbytečné. Nikomu z nás nešlo o život. Jen doufám, že ti záchranáři nechyběli někomu, kdo by je v tu chvíli potřeboval víc," zakončila.