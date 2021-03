Hamáček: Nevidím důvod k odvolání dvou ministrů ani šéfky SÚKL

"Tím, kdo navrhuje jmenování nebo odvolání ministrů, je předseda vlády," řekl ministr vnitra Jan Hamáček v reakci na aktuální prohlášení prezidenta Miloše Zemana, že je třeba odvolat ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv SÚKL) Irenu Storovou.

Miloši Zemanovi se nelíbí, že tito odborníci se vyjádřili proti použití ruské vakcíny Sputnik v ČR, dokud nebude schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA). Prezident republiky by také uvítal odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). "Kdybych k němu měl nějaké výhrady, řekl bych mu to osobně," komentoval kritiku ministra místopředseda vlády Hamáček.

Ministerstvo vnitra ve středu dostalo na jednání ÚKŠ za úkol připravit změny, které by předcházely nežádoucímu jevu, kdy si firmy usnadňují práci s testováním zaměstnanců. A posílají pracovníky do testovacích center namísto toho, aby je testovali přímo ve firmě. Hamáček to řekl bez bližších podrobností.

Testů pro samotestování zájemců na SARS-CoV-2 je podle jeho slov v ČR zhruba jeden milion kusů. "Vydrží zhruba na měsíc. Další dodávky zajistí Státní hmotné rezervy," konstatoval šéf krizového štábu.