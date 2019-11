Horoskop na pondělí: Lži od přátel a mnoho možností v práci i osobním životě

Beranům týden začne hekticky, lvi vykročí do pracovního shonu pravou nohou. Co při pondělku 11. listopadu čeká a nemine vás, prozradí dnešní horoskop.

Beran

Počátek nového týdne začal lehce hekticky a došlo už k menším potyčkám. Neděste se! Výměna názorů vyčistí ovzduší a vy se budete moci s čistou a jasnou hlavou soustředit na důležité věci, aniž byste se zabývali malichernostmi. Vzhůru do nového týdne!

Býk

Od kolegů zažijete velmi milé překvapení. Dorůstající měsíc se nachází ve vašem znamení a dá vám mnoho síly na zrealizování vašich snů a přání. Určitě toho využijte! Dávejte si jen pozor na svoje hlasivky, šetřete si je na důležitější záležitosti.

Blíženci

Cítíte se rozlítaní na deseti místech najednou. Kladete si na svá bedra příliš mnoho starostí. Máte sice energie za dva, ale je nutné si uvědomit, že chceme-li dosáhnout zdárného konce, musíme se zaměřit jen jedním směrem, zbytek přenechte ostatním.

Rak

Citlivější jedinci mohou pocítit zvýšený neklid z nadcházejícího podzimu. Není čeho se obávat, ač se vám někteří lidé z vašeho okolí mohou jevit necitelnými, nenechte se jimi zranit. V těchto dnech vám bude vyhovovat dlouhá procházka s milovanou osobou.

TAROT PŘÁNÍ

Pokud máte své tajné přání a chcete vědět, zda se vám vyplní, pak neváhejte a vytáhněte si své 3 karty teď!

Lev

Do nového týdne vykročíte tou správnou nohou. Podaří se vám vyjednat pořádek ve věcech, které vás trápily již delší dobu. Určitě však nepodléhejte velikášskému egu, vaše řešení sice mohou být správná, ale násilné prosazení by je mohlo překroutit.

Panna

Můžete si připadat jako na horské dráze - jednou nahoře a podruhé dole. Ani nebudete tušit, kde vám hlava stojí. Zbytečně nepanikařte, protože všechno se děje podle určitého řádu, jehož smysl brzy objevíte a dokážete z něj vytěžit jen samé výhody.

Váhy

Jste klidná osobnost, tak vás dnešek ani nemůže ničím zaskočit, čímž sklízíte obdiv u svého okolí. Rozčílit vás však může lež a přetvářka od přátel. Zamyslete se, proč by vám někdo měl něco zatajovat, je to jen nedostatek důvěry vůči vaší osobě?

Štír

Jste sice nevrlí z dalšího pondělí, které vám přináší jen samé starosti, ale neměli byste si svůj vztek ventilovat na vašem okolí. Vaše potíže jsou jen chytře maskované příležitosti, které čekají na své objevení. Tak z nich vytěžte, co bude možné!

APLIKACE ZDARMA: LÁSKOMĚR

Zjistěte, jak jste na tom se stávajícím vztahem, v sexu a s hledáním lásky!

Střelec

Pro zamilované začne pracovní týden velmi líbezným způsobem, který bude provázet jen samá láska. Jen se nezapomeňte ve svém poblouznění soustředit na vaše pracovní nebo studijní povinnosti, mohli byste toho potom litovat. Užívejte si zamilovanosti.

Kozoroh

Milí Kozorozi, vůbec se neděste toho, co jste objevili po víkendu ve své práci, není to vaše chyba a řešit to bude naštěstí někdo jiný. Vy si v klidu zalezte ke svému stolu a řešte si jen to svoje. Nechte ty druhé, ať si sami sní, co si nadrobili.

Vodnář

Pokud chcete vyrazit na delší pobyt do zahraničí, teď je určitě ta správná chvíle na přípravy. Vesmír vám přeje. Jen si vše řádně promyslete, domluvte se s partnerem, pokud nějakého máte, a vyjeďte dobýt svoji vysněnou zemi. Naberete cenné zkušenosti.

Ryby

Pokud jste sami, neplačte. Planety vstupují do zajímavého postavení a tento týden se naskytne tolik příležitostí, že nebudete ani věřit tomu, kolik potenciálních partnerů se kolem vás vždy nacházelo a vy jste jim nevěnovali ani pohled. Jak je to vůbec možné?