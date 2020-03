Na co mám vzhledem k mimořádným opatřením v Česku nárok?

Redakce TN.cz pro vás vybrala přehled toho nejdůležitějšího.

Mám jako rodič nárok na ošetřovné, když jsou uzavřeny školy?

Nárok na ošetřovné mají ti rodiče, kteří jsou zaměstnáni a mají dítě mladší 10 let. Aby vám byl nárok na ošetřovné uznán, musíte vyplnit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. To potvrdí škola (nikoli lékař).

Formulář je k dispozici na stránkách MPSV.

Musím do školy chodit pro potvrzení osobně?

Ne, můžete ho vyplnit i elektronicky. Formulář slouží také jako "omluvenka" z práce. Aby vám bylo vyplaceno ošetřovné, musíte si ale formulář vytisknout, dovyplnit a předat zaměstnavateli.

Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat?

Ošetřovné lze čerpat 9 kalendářních dní. Pokud je rodič samoživitel, doba se prodlužuje na 16 kalendářních dní.

Týká se to jen školáků, nebo také předškoláků?

Pokud budou uzavřeny také školky, bude se postupovat stejným způsobem jako v případě, že je uzavřena škola, uvedlo MPSV.

Pokud jsem v karanténě, mohu pracovat z domova?

Pokud dodržíte všechna omezení a váš zdravotní stav tomu nebrání, je možné se tak se zaměstnavatelem dohodnout. To platí i při ošetřování dítěte.

Kam se mohu obrátit, pokud se dostanu do finanční nouze?

Úřad práce může poskytnout dávku mimořádné okamžité pomoci. Ta naleží těm, kteří se ocitnou prokazatelně ve finanční nouzi. K tomu je třeba vyplnit žádost, kterou Úřad práce posoudí. Mohou o ni žádat i rodiče dětí mladších 10 let, kteří kvůli zavřeným školám z důvodu koronaviru nemohou chodit do zaměstnání.

Formulář si můžete stáhnout zde.

Mohu z domácí karantény také žádat o zaměstnání úřad práce?

Ano, úřad práce to umožňuje.

Kdy budou k dispozici roušky a dezinfekční prostředky?

Přesné datum zatím jasné.

Mohu navštěvovat své příbuzné např. v domově důchodců?

MPSV vydalo zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb. To platí od úterý 10. března. „Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům nebo klientům sociálních služeb, pacientům či klientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty či klienty sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,“ uvádí ministerstvo.

O opatřeních, která MPSV chystá, promluvila ministryně Jana Maláčová ve Snídani s Novou: