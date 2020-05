Covid-19 lidi napadá, jako by k tomu byl cíleně vyrobený, tvrdí vědci

Vědec, který spolu s týmem dalších odborníků vyvíjí očkovací látku proti Covidu-19, prohlásil, že koronavirus je "jedinečně přizpůsobený k infikování lidí". Podle Petrovskyho se rozhodně nejedná o běžný virus. Liší se od něj tím, že dokáže člověka nakazit hned první den kontaktu. Petrovsky připouští, že Covid-19 mohl vniknout přírodní cestou, ale mnohem více se přiklání k teorii, že ho někdo vytvořil uměle.

Nikolai Petrovsky působí jako profesor medicíny na Flinders University v australském Adelaide, kde vede biotechnologický výzkumný tým. Příští měsíc má spolu s kolegy zahájit testování vakcíny proti koronaviru na lidech.

"Ještě nikdy jsem neviděl zoonotický (přenositelný mezi zvířaty a poté i na člověka) virus, který by se takto choval," prohlásil Petrovsky v rozhovoru pro dailymail. Svá slova zdůvodnil tím, že není obvyklé, aby virus dokázal tak rychle infikovat lidi bez předchozí mutace.

"Důsledky nemusí být dobré pro vědce nebo globální politiku. Ale jen proto, že odpovědi mohou způsobit problémy, jim nemůžeme utéct. V současné době neexistuje žádný důkaz o úniku, ale je dostatek nepřímých údajů na to, abychom se tím zabývali, dokud možnost, že virus vznikl v laboratoři, nebude zcela vyloučena," řekl Petrovsky.

Virologický institut v čínském Wu-chanu, odkud se Covid-19 rozšířil, aktuálně pracuje se třemi živými kmeny netopýřího koronaviru. Žádný z nich však neodpovídá způsobu šíření nákazy, která způsobila chaos po celém světě.

Podle imunoložky z univerzity ve Wu-chanu Wang Yanyiové sice tamní středisko dokázalo izolovat trojici živých virových kmenů, jejich podobnost s nákazou SARS-CoV-2 však pouze 79,8 %. Vzorky s tehdy neznámým virem laboratoř obdržela 30. prosince. Do té doby se podle Yanyiové s podobným druhem viru tamní vědci nesetkali.

"Ve skutečnosti, stejně jako všichni ostatní, jsme ani nevěděli, že ten virus existuje. Jak by to mohlo uniknout z naší laboratoře, když jsme to tu nikdy neměli?" řekla čínská imunoložka. Covid-19 má mít údajně původ na trhu s mořskými plody ve Wu-chanu. Dle nedělních údajů má nemoc na svědomí již více než 344 tisíc obětí. Nakazilo se téměř 5,5 milionu lidí.

Richard Ebright, jeden z předních světových odborníků na biologickou bezpečnost, prohlásil, že možnosti vzniku nového viru s tak neobvyklými vlastnostmi v přirozeném prostředí je možné, ale nepravděpodobné.

Petrovský uvedl, že je nezbytné objevit zdroj nákazy a že s jistotou "nikdo nemůže říci, že únik laboratoře není možný".

Dodal také, že pokud se prokáže, že SARS-CoV-2 vznikl přirozeně, další takový virus může kdykoli vzejít ze stejného zdroje a způsobit mnohem masivnější úmrtnost.