ČR v nouzi. Co můžeme a nemůžeme ode dneška dělat? PŘEHLED

Od pátku začínají v Česku platit další mimořádná opatření přijatá v souvislosti s koronavirem. Omezení se týká téměř všech stránek života – kultury, sportu a dalších volnočasových činností, cestování, chození do restaurací, vzdělávání. Co všechno můžeme a nemůžeme dělat se dozvíte v následujícím přehledu.

Škola

Žáci a studenti nesmí chodit do školy. Zákaz platí pro:

- základní školy,

- střední školy a konzervatoře,

- vyšší odborné školy,

- vysoké školy

- základní umělecké školy,

- zájmové vzdělávání v zařízeních pro zájmové vzdělávání,

- jazykové školy,

- jednoleté jazykové pomaturitní kurzy

Výjimkou je předškolní vzdělávání. Řada měst a městských částí se přesto rozhodla uzavřít mateřské školy, které zřizují.

Práce

Preventivní opatření, které by lidem zakazovalo chodit do práce, zatím přijato nebylo. Zaměstnavatelé ale sami přicházejí s preventivními hygienickými opatřeními, domlouvají práci z domova, kde to je možné a podobně.

Lékař

Chození k lékaři omezeno není. Výjimkou jsou případy, kdy má člověk podezření na koronavirus. V takovém případě je povinen kontaktovat lékaře či příslušnou hygienickou stanici pouze telefonicky a informovat se o dalším postupu. Seznam krizových linek krajských hygienických stanic naleznete ZDE.

Nemocnice a domovy pro seniory

Návštěvy lůžkových oddělení v nemocnicích jsou zakázány. Výjimku představují oddělení s péčí o děti, rodičky, nesvéprávné osoby a lidi v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Navštěvovat se nesmí ani domovy pro seniory.

Některé nemocnice také doporučují pacientům, aby rušili plánované kontroly a u vystavování receptů preferovali jejich elektronickou formu.

Společenské a kulturní akce

Od 6. hodiny ranní jsou zakázány veřejné i soukromé akce s více než 30 účastníky. Týká se to všech:

- kulturních akcí – kino, divadlo, koncert...

- náboženských akcí

- slavností

- plesů

- poutí

- přehlídek

- trhů a veletrhů

- ochutnávek

- tanečních akcí

- tradičních a spolkových akcí

Sport a rekreační aktivity

Zákaz platí i pro sportovní akce. Omezení se však netýká jen oficiálních událostí. Lidé od páteční 6. hodiny ranní nemohou navštěvovat:

- uzavřená sportoviště

- koupaliště

- wellness zařízení a sauny

- fitness centra

- knihovny

- galerie a muzea

- hudební a společenské kluby

- zábavní centra

Úřady

Vyřídit si potřebné věci na úřadu můžeme i nadále bez omezení.

MHD

Na cestování hromadnou dopravou v rámci České republiky se zákaz nevztahuje. Některé dopravní podniky však přijímají určitá opatření. Například Pražská integrovaná doprava (PID) vyzvala cestující, aby od pátku k nástupu a výstupu nevyužívali přední dveře. „Chráníte tím řidiče, o které v této obtížné situaci nemůžeme přijít,“ vysvětluje PID.

Cestování do zahraničí

V pátek ještě cestování do zahraničí omezeno není, od soboty ale začne platit zákaz vycestování do tzv. rizikových států, mezi které patří Německo, Rakousko, Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Rakousko, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Švédsko, Nizozemsko, Velká Británie a Belgie.

Od ministerstva vnitra však lze získat výjimku - např. v případě dojíždění za prací v příhraničních oblastech. Vycestovat za hranice však bude možné pouze osobními auty. Přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastaví. Opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy. Řidiči kamiony, čety nákladních vlaků a posádky letadel mají výjimku.

Mějte na vědomí, že od čtvrtka v České republice platí nouzový stav, v rámci kterého ministerstvo vnitra znovuzavedlo hraniční kontroly. Hranice s Rakouskem a Německem lze překračovat pouze v určených místech.

Povolené přechody na hranicích s Rakouskem:

- Dolní Dvořiště – Wullowitz

- České Velenice – Gmünd

- Hatě – Kleinhaugsdorf

- Mikulov – Drasenhofen

Povolené přechody na hranicích s Německem:

- Strážný - Phillippsreut

- Pomezí nad Ohří - Schirnding

- Rozvadov-dálnice - Waidhaus

- Folmava - Furth im Wald/Schafberg

- Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein

- Krásný Les - Breitenau

- H. Sv. Šebestiána - Reitzenhain

Obchody

Nakupovat můžeme i nadále bez omezení, v provozu jsou jak obchody s potravinami, tak nákupní centra. Od páteční 6. hodiny ranní se však musí v obchodních centrech uzavřít všechna stravovací zařízení, takže ti, kteří si vyrazí na nákupy, se budou muset obejít bez zastávky na oběd.





Restaurace a hospody

Vstup do všech stravovacích zařízení včetně restaurací a hospod je od pátku časově omezen. Od 20:00 do 06:00 hodin zákazníci do těchto podniků vstoupit nesmí. Chcete-li zajít na večeři, musíte to stihnout před osmou hodinou večerní.

Shromáždění

Veškerá soukromá i veřejná shromáždění s účastí nad 30 osob jsou zakázána.

