Čtyři základní typy vakcín: Jaké mají výhody a nevýhody? SROVNÁNÍ

V současné době existují čtyři základní typy vakcín proti onemocnění covid-19. Zatímco tři z nich už jsou na českém trhu, nebo se na něj brzy zřejmě dostanou, u čtvrtého se to neočekává. Druhy vakcín přehledně popsala Akademie věd ČR, včetně jejich výhod a nevýhod.

1. RNA vakcíny

V tomto případě očkování pracuje na principu RNA (ribonukleová kyselina), která obsahuje genetickou informaci tzv. spike proteinu koronaviru. Po aplikaci vakcíny si naše buňky protein samy vytvoří a imunitní systém na něj bude reagovat jako na cizorodý prvek. Vytvoří si tak proti němu protilátky a ve chvíli, kdy se organismus setká s virem, bude s ním bojovat.

Do skupiny těchto vakcín patří Moderna a Pfizer/BioNTech, což znamená, že v Česku v tuto dobu převažuje očkování na bázi RNA.

Výhodou je jejich rychlý vývoj a vysoká účinnost. Moderna i Pfizer/BioNTech na základě klinických studií uvádějí účinnost okolo 95 procent.

Nevýhodou je problematické skladování. Jsou k tomu potřeba velmi nízké teploty (u Moderny např. dvacet stupňů pod nulou, u Pfizeru až sedmdesát). Pokud se RNA uchovává při vyšších teplotách, dokází k její degradaci.

2. Vakcíny na bázi virového nosiče

Fungují podobně jako RNA vakcíny, využívají rovněž genetické informace pro spike protein koronaviru. "V tomto případě je do našich buněk doručena prostřednictvím geneticky modifikovaných neškodných virů ze skupiny adenovirů. Jde také o poměrně novou technologii, ale v minulosti ji už využila například vakcína proti ebole," vysvětluje Martin Klíma z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Výhodou je rychlý vývoj, nízké náklady na výrobu, snadná výroba ve velkém množství a možnost dlouhodobého skladování při teplotě 4 stupňů Celsia. Nevýhodou ale může být omezená účinnost.

Do této skupiny patří vakcína AstraZeneca, která před několika dny dorazila i do České republiky. Ukázalo se, že její účinnost vůči jihoafrické variantě viru je výrazně omezená, proto byla na jihu Afriky její distribuce pozastavena. Dalším příkladem tohoto typu vakcína je Johnson & Johnson nebo Sputnik V.

3. Vakcíny na bázi bílkovin

V tomto případě se do těla vpíchne přímo spike protein koronaviru, který je připravený biochemickými metodami. Kromě proteinu obsahují i další složku, tzv. adjuvans, která je prověřenou technologií u vakcín. Využívá se například při očkování proti žloutence typu B.

Výhodou je možnost výroby velkého množství vakcíny a dlouhodobého skladování při teploty 4 stupňů Celsia. Nevýhodou je zdlouhavý vývoj.

Příkladem tohoto typu je vakcína Novavax, která zatím do Česka nedorazila. Její účinnost je 95 procent u původní varianty viru a 85 procent u britské mutace. Na očkovací látce se podíleli i čeští vědci a vyrábět by se měla i na našem území. Na trh by se měla dostat na jaře.

4. Oslabené nebo inaktivované celovirové vakcíny

Tyto vakcíny obsahují virus SARS-CoV-2, který je v látce buď oslabený (ale stále žije), anebo inaktivovaný, tedy usmrcený a neschopný napadnout buňky. U tohoto typu se podle Akademie věd neočekává, že se dostane na český trh.

Za výhodu můžeme považovat fakt, že se nejedná o novou technologii, ale léty prověřenou. Látkami s oslabeným virem se lidé očkují například proti zarděnkám, příušnicím nebo spalničkám, s inaktivovaným virem pak proti dětské obrně nebo žloutence typu A.

Nevýhodou živé vakcíny je její zdlouhavý proces a možnost, že se viru jednou znovu vrátí schopnost vyvolat v tělu nemoc se všemi nebezpečnými projevy. U živých i inaktivovaných vakcín je potřeba si uvědomit riziko, že imunitní odpověď může být až příliš silná. Velmi silná reakce orgánu ho může i poškodit.

Tyto typy vakcín v současné době vyvíjejí například čínské farmaceutické společnosti Sinovac a Sinopharm.

