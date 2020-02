Volby by vyhrálo ANO, posílila i ODS. Na hraně balancují čtyři strany

O dvě a půl procenta poskočilo hnutí ANO v lednovém průzkumu CVVM oproti loňskému prosinci. I nadále se tak drží na špici voličských preferencí. Sociální demokraté ale naopak oslabili z prosincových deseti na lednových osm a půl procenta.

Posílila i druhá nejsilnější strana, opoziční ODS. Od závěru loňského roku si polepšila o dvě a půl procentního bodu. Tím přesunula na třetí místo ještě v prosinci druhé Piráty. Těm klesly preference o půl procentního bodu.

Volební preference v loňském prosinci:

Volební preference v letošním lednu:

V lednu by se do Sněmovny těsně nedostala SPD, TOP 09 by balancovala přesně na minimální pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny. Jen o půl procentního bodu jsou na tom lépe lidovci a Starostové. Komunisté od prosince klesli o půl procentního bodu na sedm a půl.

"Oproti předchozímu měření v prosinci 2019 nedošlo k žádným statisticky významným změnám a situaci v posledních měsících tak lze interpretovat jako stabilní. Částečnou výjimkou je pozorovaný nárůst podpory ODS, který je na hraně statistické významnosti. Zda se jedná o věcně významný posun, nebo pouze krátkodobý výkyv, ukážou až následující měření," zhodnotilo výsledky CVVM.

Dlouhodobý vývoj voličských preferencí:

Zájem o volby projevilo 65 procent respondentů. Průzkum byl zpracovaný na základě odpovědí 758 respondentů mezi 11. a 22. lednem.

