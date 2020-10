Další problém škol, kvůli nakaženým učitelům omezují internetovou výuku

Školy zůstanou pravděpodobně uzavřené minimálně do 20. listopadu. Vyplývá to z harmonogramu, který v pátek zveřejnil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Nejprve se podle něj otevřou první a druhé třídy a žáci by měli přejít na turnusovou výuku. Kdy přesně to bude, ale stále není jasné. Vláda prý nechce dávat rodičům, ale ani ředitelům škol falešné naděje. Problémem jsou i nakažení učitelé, kvůli kterým některé školy musejí omezovat internetovou výuku.

Kdy se otevřou školy, to je otázka na jejíž odpověď stále marně čekají žáci, rodiče i ředitelé škol. Jasné je snad jen to, kteří školáci do lavic usednou nejdřív.

"Pokud to půjde a to termínování je závislé na situaci, nejrychleji se musí vrátit první a druhé ročníky, zároveň budeme usilovat o obnovení speciálních škol," prohlásil v pátek ministr školství Robert Plaga.

Následovat mají poslední ročníky základních škol a ročníky maturitní. Poslední mají být vysokoškoláci.

"To datum bychom rádi znali ale nejsem si jistý, že to zná kdokoliv..jsem rád, že máme alespoň pořadí, hrubý rámec, ve kterém by se to mělo vracet," uvedl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Konkrétní termín návratu ale vláda říct nechce, nejspíš se poučila z chyb. V polovině října tehdejší ministr zdravotnictví Prymula sliboval, že se děti do lavic určitě vrátí 2. listopadu.

"Nadhazování konkrétních termínů nepodložené konkrétními daty bylo nešťastné," doplnil Plaga.

Jak by to dělala opozice? "Nedávat žádná data, neříkat že 2. listopadu otevřou školy, pokud nevybuchne jaderná elektrárna, ale říct, že školy se otevřou, až se dosáhne určitého reprodukčního čísla," poradil vládě poslanec Lukáš Bartoň (Piráti).

"Já myslím, že byla chyba že bývalý ministr zdravotnictví sliboval datum otevření, vzniknul tím zmatek a planá očekávání," řekl poslanec Martin Baxa (ODS).

Rodiče doufají, že se školy pro žáky otevřou co nejdřív. "Oni potřebují mít režim a doma to nefunguje, vrátila bych první stupeň, není to jednoduché pro děti ani rodiče, zaměskají hodně a bude jim to chybět," řekla televizi Nova maminka školáka Jana.

I kdyby se to ale stalo, problémem může být nedostatek kantorů. Koronavirus omezuje distanční výuku například třeba na Základní škole Jitřní na Praze 4. Kvůli nemocným pedagogům musela ředitelka školy zkrátit některým třídám on-line výuku.

Takových škol jsou po republice desítky. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že v tuto chvíli je nakažených 6600 pedagogů. To je téměř pět procent všech učitelů.