Další vakcína na dosah. Johnson and Johnson poslala první dodávky do EU

V České republice se aktuálně očkuje třemi vakcínami proti covidu, už brzy zřejmě přibude čtvrtá. Farmaceutická společnost Johnson & Johnson v pondělí poslala první várku svých vakcín do zemí Evropské unie. Za několik dní by měla vakcína dorazit i do České republiky.

Americký farmaceutický gigant Johnson & Johnson zahájil dodávky vakcín do Evropy, oznámil německý europoslanec Peter Liese v pondělí na twitteru. "Johnson & Johnson dnes začíná s dodávkami vakcín do EU. Je to velmi dobrá zpráva. Cíl Evropské unie nyní může být překročen," napsal.

Tuto informaci potvrdil i mluvčí Evropské komise. Termín doručení do konkrétních zemí podle něj závisí na dohodě firmy s daným státem. Do Česka by první várka měla dorazit v polovině dubna.

Do konce června by měla firma dodat do zemí Evropské unie 55 milionů dávek, podle Lieseho Německo očekává 10 milionů z nich. Výhodou vakcíny Janssen od Johnson & Johnson je, že je jednodávková. Očkovaní lidé dostanou pouze jednu injekci. Padesáti miliony dávek je tak možné naočkovat kompletně 50 milionů občanů. Její výhodou je i snazší skladování při "chladničkové" teplotě.

Vakcínu Janssen Evropská léková agentura doporučila už před měsícem. Jak informoval český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), je určena pro lidi starší 18 let a tvoří ji tzv. adenovirus, který vědci upravili tak, aby obsahoval gen pro tvorbu spike proteinu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19. Díky tomu imunitní systém člověka pozná, že se jedná o cizorodý prvek a vytvoří si proti němu protilátky.

V rámci klinické studie se prokázala u této vakcíny účinnost 67 procent. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest v místě vpichu, bolest hlavy, únava, bolest svalů a pocit na zvracení. Méně často se vyskytl také kašel, bolest kloubů, horečka, zimnice, zarudnutí a zduření v místě vpichu.

U méně než jednoho ze sta očkovaných se dostavilo kýchání, třes, bolest v krku, vyrážka, svalová slabost, bolest končetin a zad. Vzácnými nežádoucími účinky je pak alergická reakce a svědivá vyrážka.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.