Další země otevřely hranice Čechům! A začal platit "semafor". PŘEHLED

Od 15. června začal fungovat "semafor", podle kterého Češi cestují do zahraničí a především zpět. Červeně jsou v současnosti označeny dva státy a část Polska. Čechům se navíc od pondělí otevřely další evropské země.

Bez omezení z české strany mohou lidé do členských států EU a schengenského prostoru, které jsou označeny zeleně a oranžově. V takovém případě nemusí při návratu dokládat, že jsou zdraví, negativním testem na koronavirus, ani nastoupit 14denní karanténu.

To je nutné jen při cestě ze států s vysokým rizikem nákazy nemocí Covid-19 a také ze zemí mimo Evropskou unii či schengen, které nejsou na mapě označeny žádnou barvou. Při vstupu do Česka se pak musí lidé prokázat potvrzením o negativním PCR testu, který není starší čtyř dnů, nebo se nahlásit hygienické stanici.

Bez nutného testu nebo karantény tak lze cestovat jen po Evropě, i tady jsou ale výjimky. Ministerstvo zahraničí označilo červenou barvou Švédsko, Portugalsko a Slezské vojvodství v Polsku, kde se koronavirus začal znovu šířit.

Oranžovou pak svítí Velká Británie a Belgie. U těchto dvou zemí platí, že občané ČR (nebo cizinci s trvalým pobytem v ČR) nemusí při návratu dokládat negativní test na Covid-19 ani nemusí do karantény, ale cizím občanům je z těchto zemí do ČR vstup až na výjimky zakázán.

To ale neznamená, že by mohli Češi cestovat po zbytku Evropy opravdu bez omezení. Pravidla pro vstup si nastavuje každá země jinak. Od poloviny června se ale otevřely hranice většiny členských států EU. Už dříve mohli Češi do Slovenska, Rakouska a Maďarska.

"Za turistikou nyní mohou vyrazit bez nutnosti negativního testu či karantény také do Estonska, Lotyšska, Litvy, téměř celého Polska, Německa, Nizozemska, Belgie, Lucemburska, Francie, Itálie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Slovinska, Chorvatska, Řecka či Bulharska," informovalo ministerstvo zahraničí.

Resort připravil pro cestovatele interaktivní mapu, kde kromě českých podmínek zveřejňuje také pravidla cílové země. Prohlédnout si ji můžete zde. Stačí vždy kliknout na vybraný stát, zatím mapa funguje jen pro Evropu.





Podívejte se na reportáž TV Nova o "semaforu":