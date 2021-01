Dav u Kapitolu strhli radikálové. Může se to stát i v Česku, tvrdí experti

Zpochybnění voleb a neuznání porážky. Podle odborníků za rozdělenou americkou společnost může chování Donalda Trumpa. "Spojené státy byly rozděleny už předtím. Volby to možná umocnily, ale to by se ještě sneslo, ale útok na Kongres, kdyby nebylo předtím projevu Donalda Trumpa, tak by se nestal," má jasno bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.

"Týdny a měsíce zpochybňoval Donald Trump výsledek voleb a vyzýval republikány, vyzýval republikánské voliče, ať proti tomu protestují," nastínil amerikanista Jakub Lepš.

"Nemyslím si, že by to mohlo vést k občanské válce vedené zbraněmi, povede to k občanské válce symbolické, ale v rámci republikánské strany," předpovídá vedoucí katedry severoamerických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Kryštof Kozák.

Za nepokoji stojí podle amerikanistů radikální skupina republikánů, jejichž cíl byl jediný - vyvolat násilí. "Donald Trump explicitně nevyzýval k tomu, aby jeho přívrženci vnikli do Kongresu, to je iniciativa, která putovala po různých alternativních sociálních sítích," říká Lepš.

Demonstrace se převážně účastnili obyčejní lidé, kteří se ale nechali strhnout radikály. Podle odborníků na extremismus je to běžný jev.

Amerikanista: Při inauguraci by se v USA mohly útoky opakovat:



"To, že někdo jde na tu demonstraci, tak tím chce vyjádřit politický postoj, chce tím vyjádřit nějakou nespokojenost. A jsou tam lidé, kteří tam jdou cíleně s tím, že mohou vyvolat nějaké nepokoje, ale jsou tam i takoví, kteří se nechají strhnout. Nelze ten dav chápat jako úplně jednolitý," vysvětlil odborník na extremismus Miroslav Mareš.

V českém prostředí jsme něco podobného mohli vidět v říjnu na Staroměstském náměstí při demonstraci proti vládním opatřením. Pokojný protest se zvrhl v bitvu poté, co na policisty začala útočit skupina radikálních chuligánů.