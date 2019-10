David Rath musí nastoupit do vězení! Na svobodě bude už jen do pondělka

Bývalý středočeský hejtman a také ex-ministr zahraničí David Rath dostal výzvu k nástupu do vězení. Tam jej na sedm let poslal soud kvůli úplatkářské aféře. Zaplatit má také deset milionů coby peněžitý trest.

Že David Rath výzvu k nástupu do vězení dostal, potvrdil webu iRozhlas.cz jeho právník Adam Černý. "Ano dostal. Dál bych to nekomentoval. Dostal to," uvedl stručně Černý. Rath televizi Nova potvrdil, že výzvu dostal a do vězení nastoupí v pondělí.

Tehdejšího středočeského hejtmana policisté zatkli v květnu 2012. Našli u něj sedm milionů v krabici od vína, podle soudů šlo o úplatek, který si nesl od manželů Petra a Kateřiny Kottových. Ti byli v rozsáhlé korupční kauze také odsouzeni. Úplatky se měly týkat rekonstrukce zámku Buštěhrad a hostivického gymnázia.

Rath je ještě souzený v tzv. druhé větvi korupční kauzy, která se týkala stavebních zakázek na opravu středočeských nemocnic a dodávky sanitek.

V první větvi kauzy byl Rath v červnu pravomocně odsouzen na 7 let. Vrchní soud mu trest zmírnil, Krajský soud mu předtím vyměřil za mřížemi 8,5 roku. Rath má zaplatit také 10 milionů pokutu a sedm let nesmí působit v samosprávě. Kateřina Kottová a její manžel Petr mají ve vězení strávit šest let.

Rath nepůjde úplně do neznámého prostředí. Ve vazbě totiž strávil po svém zadržení rok a půl. To se mu do výkonu trestu započítává. Rath prozradil, že se s odsouzením nehodlá smířit a hodlá svůj případ hnát až k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Prozradil také, jak se na pobyt ve vězení připravuje. Do věznice si zabalí knihy. "Jedna z věcí, která se tam vlastně dělá, je četba, takže já už jsem si připravil Osudy dobrého vojáka Švejka," prozradil po svém odsouzení Rath.

Více o tom, jak se Rath chystá na vězení, v reportáži TV Nova: