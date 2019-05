Debata s Okamurou: Deset výroků, sedm lží! Kdy mluvil pravdu?

Já mám příklad z Japonska, Japonsko je jedno z nejvyspělejších zemí světa vůbec a tam je nulová tolerance migrace.

neověřitelné/sporné

Japonsko je dlouhodobě vnímáno jako uzavřená země. V roce 2017 přijalo Japonsko pouhých dvacet žádostí o azyl z 20 tisíc podaných. Země ale imigranty přímo neodmítá a nemá "nulovou toleranci migrace" ani nemá stanovené limity na počet udělených víz, trvalých pobytů ani občanství. Počet cizinců žijících v Japonsku během posledních let neustále roste. V zemi je asi jeden a čtvrt milionu imigrantů. Japonská společnost navíc kvůli nízké porodnosti rychle stárne, a tak na trhu chybí tisíce pracovníků. Kabinet premiéra Šinza Abého proto schválil návrh zákona, který má do roku 2025 přivést do země přinejmenším půl milionu zahraničních pracovníků. Imigranti, kteří mají obsazovat nižší pozice, nebudou v Japonsku zůstávat naneurčito, pobyt budou mít povolen na pět let. Abého vláda ale uvažuje, že pokud se osvědčí, mohli by v Japonsku získat trvalý pobyt a přivést si svou rodinu.