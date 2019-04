Eurovolby se blíží! Sledujte první superdebatu lídrů kandidátek

Už za měsíc budeme volit do Evropského parlamentu. Portál TN.cz proto přinese první superdebatu, do které přijali pozvání lídři kandidátek osmi parlamentních stran, případně jejich zástupci. Sledovat ji budete moci v přímém přenosu ve středu od 17:05.

Jak budou hájit české zájmy v Europarlamentu? Jaké jsou jejich priority a jaké konkrétní body budou chtít prosadit? Jak hodnotí práci končících europoslanců? A jak přistupují k dvojí kvalitě potravin, reformě autorského práva nebo dalším současným tématům?

I na to se bude moderátor Rey Koranteng ptát zástupců osmi politických stran, které kandidují do Evropského parlamentu a mají největší šanci na zvolení. Superdebatu můžete sledovat v přímém přenosu na webu TN.cz. Začínáme ve středu v 17:05, diskutovat se bude hodinu a půl.

Za většinu parlamentních stran přijdou debatovat lídři kandidátek do eurovoleb. Hnutí ANO zastoupí Dita Charanzová, ČSSD Pavel Poc a KSČM Kateřina Konečná. ODS bude reprezentovat Jan Zahradil, Piráty Marcel Kolaja a KDU-ČSL Pavel Svoboda.

Za koalici TOP 09, STAN, Zelených a dalších regionálních uskupení dorazí Jiří Pospíšil. Jediná SPD nevyšle lídra kandidátky Ivana Davida, ale Jana Hrnčíře, který je na jmenném seznamu na druhém místě.

Kromě dvou superdebat lídrů kandidátek přinese portál TN.cz ve spolupráci s TV Nova také sérii rozhovorů s jednotlivými šéfy osmi parlamentních stran, nazvanými Eurovolby 2019. Kalendář předvolebních debat najdete v přehledu zde.

Po každé debatě přineseme také souhrn výroků jednotlivých politiků a hodnocení, zda jsou jejich slova pravdivá, nebo naopak, či zda se vůbec dají ověřit.

Podle zatím posledního průzkumu by volby do Evropského parlamentu vyhrálo hnutí ANO s téměř 32 % hlasů. Čtyři mandáty by získali Piráti, tři ODS a dva koalice TOP 09, STAN, Zelených a dalších. Po jednom křesle by měly ještě ČSSD, KSČM, SPD a KDU-ČSL.