Déšť a prudký pokles teplot o víc než 10 stupňů! Čeká nás chladnější týden

Přes Českou republiku přecházela v neděli studená fronta, která s sebou přinesla velmi silné bouřky. Ty udeřily na mnoha místech republiky, jen středočeští hasiči do 22. hodiny vyjížděli celkem 63krát. Velmi vážná situace byla také na Olomoucku.

Nyní k nám podle Českého hydrometeorologického ústavu začíná proudit studený vzduch, teplotní propad bude skutečně citelný. Ještě v neděli odpolední teploty vystoupaly k 29 až 33 °C, v pondělí se mají podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) dostat jen k 17 až 21 °C.

"Kromě severozápadu Čech se bude vyskytovat déšť, který na Moravě a ve Slezsku bude místy vydatnější," uvádí ČHMÚ na sociálních sítích. Až do šesti hodin odpoledne je proto vyhlášena výstraha před vydatným deštěm v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. V Čechách budou během dne od severozápadu srážky ustávat, začne se také vyjasňovat.

Výstraha před vydatným deštěm - 2. 9. 2019.

Déšť bude na Moravě a ve Slezsku doznívat i v úterý, ve zbytku republiky bude jasno až polojasno. Ráno se v Čechách mohou místy objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 19 až 23 °C.

Středa by měly být jasná nebo skoro jasná, ráno se podle ČHMU mohou místy objevovat mlhy. Teploty v noci klesnou k 10 až 6 °C, přes den by pak mělo být kolem 20 až 24 °C.

Už čtvrtek by měl do České republiky opět přinést srážky. Zpočátku bude většinou jasno, během dne od severozápadu začne přibývat oblačnost, místy se tak mohou objevovat přeháňky. Teploty by se měly pohybovat kolem 18 až 22 °C, na východě by mohlo být až 24 °C.

Občasný déšť a přeháňky se budou objevovat na většině našeho území i během pátku a víkendu, kdy by se měly teploty pohybovat kolem 15 až 20 °C.

