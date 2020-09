Děti se bojí koronaviru ve školách. Mohou to i zneužít, varuje psycholog

To, jak děti koronavir vnímají, ovlivňují podle odborníků především rodiče. "Velmi záleží na tom, jak to prožíváme my kolem nich. To znamená rodiče nebo učitelé, protože my na ně nepřenášíme jenom informace, ale my na ně přenášíme i náš vnitřní postoj," řekl televizi Nova psycholog Václav Mertin.

Podle psychoterapeuta Karla Humhala někteří lidé prožívají obavy z nákazy intenzivněji. "To se vztahuje i na děti a hodně tam hraje roli třeba atmosféra doma nebo v okolí, kde se děti pohybují. Jestliže jsou třeba rodiče doma také ustrašení, tak se to přenáší na děti," vysvětlil.

Důležité je dát si pozor na to, aby dítě situaci kolem koronaviru nevyužilo ve svůj prospěch. "Najdou se i děti, takoví fiškulínové, kteří toho budou umět zneužít," dodává Humhal.

Psychologové zdůrazňují, že je důležité s dětmi o situaci ohledně koronaviru mluvit. A to nejen doma. Tématu by se měli věnovat i samotní učitelé.

"Já se držím zásady, že rodiče by s dětmi měli jednat racionálně, rozumně, úměrně jejich schopnosti chápat. To znamená, že by jim měli říci, že není radno Covid-19 podceňovat. Nemyslím si, že by měli děti strašit," pokračuje Humhal.

"Ty věty by měly být jasné, stručné, a pokud to jenom trochu jde, jednoznačné," domnívá se Mertin.

Strach z nákazy, který se může mezi dětmi šířit, může mít i negativní dopad na výuku. Podle Humhala se místo na učivo může jejich pozornost poutat na obavy z koronaviru. Děti se ale mezi sebou mohou i různě popichovat a vzájemně se provokovat. V takovém případě musí zasáhnout učitel.

To, že návrat do lavic nebyl zcela jednoduchý, přiznávají i samotní žáci. "No, je to velmi náročné, probíráme učivo, které vůbec neznáme a hodně jsme toho zmeškali. Je to pěkný, akorát je trošku víc úkolů, než bylo minulý rok," popsal jeden z nich.

Děti asi nejvíce děsí rouška. Některé si na ni dodnes nezvykly. Důležité je podle odborníků vždy dítě vyslechnout a vše s ním v klidu probrat.