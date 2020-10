Děti se do škol jen tak nevrátí. Záležet bude na datech, říká Prymula

Vláda stále netuší, jak to bude se školní docházkou v listopadu. Původně bylo naplánováno, že se žáci prvních stupňů základních škol vrátí do školy 2. listopadu. Roman Prymula ve středu na tiskové konferenci připustil, že se tak možná nestane.

"Co se týče návratu dětí do škol, tak první stupeň má vrcholovou prioritu. Bude ale nutné to posoudit v celém kontextu. Je možné, že do systému bude vrácena jenom první a druhá třída,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) se ve středu tiskové konference nezúčastnil. Ministerstvo to odůvodnilo tím, že se oznámená opatření netýkají školství.

"Pokud by se situace do 2. listopadu nezlepšila a k návratu do škol by nemohlo dojít ani za cenu dalších opatření, musíme ve spolupráci s kraji zajistit plnohodnotné fungování těch škol, které jsou určeny pro děti personálu nemocnic, což je oblast, kterou v případě dalšího zvyšování počtu hospitalizací vnímám jako klíčovou,“ informoval už dříve ministr Plaga.

Jakmile to situace dovolí, tak je podle ministerstva školství důležité primárně vrátit do škol kromě prvního stupně i závěrečné ročníky, které čekají přijímací zkoušky.

