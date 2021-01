Děti si nevědí rady s učivem. Rodiče ve velkém hledají doučování

12letý Václav z Ostrova na Karlovarsku chodí do 6. třídy a má problémy s učením. Distanční výuka mu příliš nevyhovuje. Chodí proto do doučovacího centra. "Nedokážou mi to přes ty počítače vysvětlit tak, jako třeba ve škole, protože ve škole na to máme víc času," svěřil se Václav. Jeho bratr František je na tom podobně. Největší problémy má s matematikou. "Určitě bych byl radši ve škole," říká nekompromisně.

S distanční výukou, která v posledních týdnech částečně nahradila klasické vyučování, má problémy stále více dětí. Zájem o doučování proto roste. "Zaznamenali jsme nárůst přibližně o 20 až 30 %," řekla pro TV Nova koordinátorka vzdělávacích služeb organizace Člověk v tísni Petra Petržílková. Podobné je to i v doučovacím centru Světluška, které zaznamenalo nárůst o doučování okolo 35 %.

Distanční výuka nejvíce škodí nejmladším žákům z 1. a 2. tříd:

Největší zájem mají děti z druhého stupně základních škol. Nejčastěji potřebují pomoci s cizími jazyky, matematikou, fyzikou a chemií. Důvodů, proč děti na doučování chodí, je několik. Rodiče jsou často časově vytížení nebo nemají trpělivost. Výjimkou nejsou ani speciální poruchy učení, kdy dítě potřebuje individuální přístup. "Rodiče nás vyhledávají převážně z toho důvodu, že sami nemají dostatečné vzdělání, aby dětem tu látku vysvětlili," dodala Petržílková.



"Doučování v tuto chvíli je velmi důležité. My jako ministerstvo plánujeme masivněji podpořit doškolovací letní kempy a udělat masivnější kontrolu pro žáky a studenty. Ten výpadek vzdělávání je velký," vyjádřil se ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Odborníci předpokládají, že další nárůst zájmu o doučování bude, až se školy znovu otevřou. Podle nich totiž až klasická výuka teprve ukáže, kde mají žáci opravdu problémy s učivem.

