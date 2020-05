Děti učením netrapte: Tohle je maximální počet hodin, který vydrží

Uzavření škol byl jeden z kroků, který v boji s pandemií koronaviru zvolila většinou hned v březnu řada evropských zemí. Kromě nás jsou na domácí vzdělávání odkázány děti na Slovensku, v nejpostiženějším Španělsku i Itálii, sousedním Německu, Polsku i Rakousku, ale také v Chorvatsku či Nizozemsku. Pedagogové napříč Evropou řeší, jak výuku přenést do on-line prostředí, rodiče se snaží oprášit si zlomky i podmět s přísudkem. Děti ale v domácím prostředí často nezvládají to, co pod dohledem zkušených pedagogů přímo ve školních třídách.

Po návratu do škol v obavě z šířící se nákazy většina rodičů nevolá, rádi by ale, aby se objem požadovaného učiva zmenšil. Řada rodičů přiznává, že vzdělávat děti doma je pro ně náročné, i když se školy snaží maximálně pomoci a vysvětlují látku v on-line kurzech nebo emailech.

Zatímco ve škole děti tráví několik hodin denně, v domácím prostředí vydrží mnohem hůře soustředěné a nad učebnicemi nedokážou strávit tolik času. Rodiče navíc nemají takové pedagogické schopnosti, aby je udrželi soustředěné a motivované, často neumějí probíranou látku již ani sami pochopit a náležitě vysvětlit.

Přepětí cítí sami rodiče, neměli by jím procházet ale především malí školáci. Čas, který by samostudiem měli strávit, je mnohem kratší, než když by seděly ve škole.

Žáci první až třetí třídy na základních školách mají během domácího vzdělávání strávit výukou pět až osm hodin, a to za celý týden. Čím vyšší ročník, tím déle udrží děti nad učivem pozornost a soustředěnost.

Čtvrťáci a páťáci mají strávit nad výukou týdně zhruba osm až deset hodin, žáci šestého a sedmého ročníku deset až patnáct hodin. Ani ti nejstarší by se neměli přetěžovat, žáci osmého a devátého ročníku základních škol se učení mají týdně věnovat 12 až 15 hodin. Uvedla to pro tvnoviny.sk ředitelka slovenského Státního pedagogického ústavu (SPU) Miroslava Hapalová.

Do tohoto limitu by se podle odbornice měl zahrnout čas strávený online vyučováním, respektive jinou formou vyučování, období potřebné na vypracování úkolů, které jsou zadávány, i čas strávený samostudiem.

Ve škole stráví děti poměrně více času, v běžném pololetí by se ovšem naučily učiva větší objem. S ohledem na koronakrizi došlo k nutné redukci učiva a učitelé se snaží do hlaviček školáků nacpat jen to nejpodstatnější. Školáci by měli získat dostatečný přehled v hlavních vzdělávacích oblastech, kam patří český jazyk, matematika, přírodní či společenské vědy. Některé předměty se v tomto pololetí dokonce možná nebudou vůbec známkovat.

