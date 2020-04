Většina dětí se už do škol nevrátí. Ministr řekl, jak se bude známkovat

Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené již od 11. března. Od té doby se děti vzdělávají doma, musejí si vystačit se zadanými domácími úkoly nebo on-line výukou. Rozdávat za práci známky je tak často víc nefér, než obvykle. Děti mají rozdílné technické vybavení, schopnost soustředit se na práci doma, rovněž ne každý rodič má dost času, věnovat jim potřebnou péči a pomáhat s látkou, kterou bez vedení učitelů hůře chápu.

Aby děti tento školní rok neztratily, rozhodlo ministerstvo školství, že hodnocení výuky je i přes absenci dětí ve školách nutné a že pololetí se uzavře jako v jiné roky. Ministr věří, že „je možné hodnocení výsledků ze strany školy spravedlivě provést, v tomto ohledu máme důvěru v odborné kompetence učitelů škol," píše se v úvodu metodiky k vyhlášce, jak nečekaně narušené pololetí hodnotit.

K běžné výuce se přitom většina dětí do léta nevrátí, v omezených podmínkách by se do lavic měly vrátit děti na prvním stupni a také maturanti. Podívejte se na harmonogram návratů do škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si naštěstí nestandartní podobu druhého pololetí uvědomuje a vyslyšelo i požadavky rodičů, kteří nechtěli, aby jejich děti doplácely na rozdílné sociální podmínky nebo časové možnosti rodičů i jejich vlastní vědomosti.

"Z některých běžně užívaných postupů je třeba slevit a hodnotit žáky a studenty s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv,“ zaznívá ve vyhlášce, kterou ministerstvo v pondělí vydalo jako manuál, na jehož základě mají pedagogové druhé pololetí letošního školního roku hodnotit.

„V této složité situaci dětí i rodin doporučujeme vždy konat ve prospěch žáků,“ radí vyhláška. Za zbytečné pak považuje například hodnocení výchovných předmětů – tedy výtvarné, hudební nebo estetické výchovy. Známkovat se možná ale nebude také v dalších předmětech, místo známek by se školy mohly uchýlit ke slovnímu hodnocení.

„Současná situace je natolik mimořádná, nepředvídatelná a proměnlivá v čase, že není možné hledat a přijímat ideální řešení, která by vyhovovala všem, ale je to o hledání řešení kompromisních, nejméně problematických,“ komentoval rozhodnutí ministr školství Robert Plaga.

Celou metodiku známkování za aktuální pololetí si můžete stáhnout zde.

Mezi prvními se do škol vrátí maturanti. Podívejte se na reportáž: