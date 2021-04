Děti zdravotníků nemají výjimku. Na testy musí i tříleté, stěžují si rodiče

Zatímco ostatní rodiče zůstávají s malými dětmi stále doma, protože se školky otevřely pouze pro předškolní ročník, zdravotníci či sociální pracovníci své ratolesti mohou do školky poslat bez ohledu na věk. Tato výjimka s sebou ale nese určitá úskalí. Pravidelnému povinnému testování se nevyhnou ani dvouleté či tříleté děti. Doma s nimi ale pracovníci krizové infrastruktury zůstat nemohou, protože nemají nárok na ošetřovné.

Na redakci TN.cz se obrátila zdravotnice a maminka tříletého chlapečka, která si přála zůstat v anonymitě. "Už to nemohu vydržet. Jelikož jsem zdravotnice a chlap také pracuje v první linii, náš 3letý kluk stále dochází do mateřské školky. Dnes (v pondělí, pozn. redakce) jsme tam přišli a strávili tam 42 minut, musel být také testovaný," postěžovala si.

"Není to logické. Za celou dobu testovaný být nemusel a když se to dnes rozvolnilo, musel být i s předškoláky? Nevěděl, co se děje, plakal. Naproti nám seděla holčička, celá se třásla. Jsem z toho celý den nervózní. Jako zdravotník nemám nárok ani na ošetřovné, abych ho chránila," povzdechla si maminka.

Ministerstvo školství redakci TN.cz potvrdilo, že povinné testování od pondělí platí i pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému, respektive krizové infrastruktuře. "Ohledně možnosti testování, po domluvě se školou, mohou rodiče přinést vlastní testy (např. plivací, žvýkací)," sdělila mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Děti zdravotníků, policistů, sociálních pracovnic a dalších zaměstnanců v krizové infrastruktuře do škol, určených speciálně pro ně, docházely i po dobu tvrdého lockdownu, kdy všichni ostatní žáci byli doma na distanční výuce. Přestože kraje umožnily dobrovolné testování, povinnost podrobit se testu tyto děti neměly.

To se však v pondělí 12. dubna změnilo. Spolu s nouzovým stavem totiž skončily i "určené školy" pro děti rodičů IZS a krizové infrastruktury. Aby mohli rodiče nadále vykonávat svou profesi, umožnila vláda jejich dětem docházet prezenčně do škol, které už se tento týden otevřely.

Spolu s předškoláky tak v mateřských školkách mohou být i děti ve věku od dvou do pěti let, pokud jejich rodiče pracují v krizové infrastruktuře. Musí se ale také účastnit povinného testování. Pokud maminka zdravotnice nechce tříleté dítě vystavovat stresu při pravidelném testování a rozhodne se s ním zůstat doma, nárok na ošetřovné nemá. A to i přesto, že ostatní rodiče tříletých dětí ho nadále pobírají.

Vychází to z nových podmínek, které oznámilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). "Pokud mateřská škola, do které běžně dochází děti uvedených pracovníků bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o předškoláka či ne, je pro tyto děti otevřena, nárok na ošetřovné z důvodu uzavření škol tito pracovníci od 12. 4. 2021 nemají, tedy i pracovníci IZS," uvádí na svých stránkách MPSV.

