Dětští lékaři vymírají, lidé jezdí i desítky kilometrů. Lékařka: Zhoršuje se to

"Nedostatek dětských lékařů hrozí už delší dobu a spíše se prohlubuje. Trend je to dlouhodobý, my na to upozorňujeme už snad 20 let. Situace se zlepšila, když jsme měli obor, který se vyloženě zabýval vzděláváním nových praktických dětských lékařů. Ale bohužel po sloučení do oboru pediatrie počet zájemců klesá," povzdychla si Hülleová.

Že dětští lékaři postupně stárnou, ilustrovala předsedkyně jejich sdružení i věkovým průměrem - ten je v této skupině doktorů aktuálně kolem 58 let. "A proto další a další lékaři odchází do důchodu," zmínila.

Problémy přitom nejsou jen v malých městech či na vesnicích, nedostatek dětských praktiků pociťují i rodiče v krajských metropolích či Praze. "Nedostatek už je v podstatě plošný, hrozí v celé republice. Momentálně budeme řešit situaci v Jihlavě, je to ale problém třeba i ve Znojmě, na Karlovarsku, v jižních Čechách, ale i v Praze," vyjmenovala Hülleová. Dětští praktici se podle ní často rekrutují z dětských oddělení (nemocnic).

Sdružení podle Hülleové intenzivně komunikovalo s ministerstvem zdravotnictví a usilovalo o to, aby speciální lékařský obor zůstal zachovaný. "V jeho posledních letech se do oboru hlásilo kolem 60 lékařů, což by pomohlo situaci vyřešit. Poslanci nicméně rozhodli jinak, zákon prošel tak, jak prošel. Poslední roky se tak nedaří obsazovat ani místa, která ministerstvo vyhlašuje. A to svědčí o tom, že těchto lékařů není do budoucna dost," má jasno předsedkyně sdružení dětských praktiků.

Těm ordinujícím se tak podle Hülleové běžně stává, že se do jejich čekáren hrnou malí pacienti z ordinací, které se uzavírají bez náhrady. Jsou i místa, kde rodiče dovážejí ratolesti za lékařem 30 až 40 kilometrů. Celý rozhovor najdete pod titulkem článku.