Dezinfekce bytu nebo provozovny? Použijte ozon!

Potřebujete udržet svůj byt, kancelář nebo provozovnu čisté a bez virů? To co hledáte, je virbástrování!

Posledního půl roku nás všechny postavilo před nelehkou výzvu udržovat svoje příbytky, případně kanceláře nebo provozovny v co největší čistotě. Viry, se kterými přicházíme do kontaktu se dokáží udržet i mnoho hodin na různých površích a my si je nevědomky přineseme až domů, do své kanceláře, nebo do auta. Představa, že budeme otírat a dezinfikovat všechny plochy a místa, se kterými můžeme přijít do kontaktu je samozřejmě absurdní. Jak ale jinak zajistit, abychom žili a pohybovali se v prostředí bez virů, plísní a bakterií? Řešením téhle svízelné situace je dezinfekce ozonem!

Ozon, tedy prvek s označením O3, je velmi silné oxidační činidlo. Jednoduše řečeno je to jeden z nejúčinnějších dezinfekčních prostředků vůbec. Sám o sobě je ve velké koncentraci živým organismům škodlivý, ale právě to z něj dělá účinného bojovníka proti virům, bakteriím, spórám plísní nebo i roztočům a zápachům, které jsou také způsobeny bakteriemi. To nejlepší na něm ale je, že se šíří v uzavřených prostorách rovnoměrně, všude a bez nutnosti vašeho zásahu. Tedy… pouze v případě, že použijete generátor ozonu.

Generátor ozonu je velice jednoduché zařízení, které ke svému provozu nevyžaduje vůbec nic jiného, než 230V zásuvku. Nebudete potřebovat žádné filtry ani náplně na výměru. Ozon totiž vzniká pouze a jen působením elektřiny a po místnosti, nebo třeba v autě se šíří přirozeně sám. Ani samotný proces není nijak dlouhý, nebo složitý. Generátor prostě zapnete a necháte běžet 10 - 15 minut. Ten se poté automaticky vypne.

Při dezinfekci ozonem musíte dbát jen několika základních bezpečnostních pravidel. V době, kdy se místnost dezinfikuje, tedy ve chvíli, kdy generátor pracuje, byste v místnosti samozřejmě neměli být. Dále byste měli používat pouze přístroje, které mají všechny potřebné bezpečnostní certifikáty. Přece jen nestojíte o to, abyste si neschváleným přístrojem poškozovali zdraví. Po dezinfekčním cyklu je potřeba místnost, nebo dopravní prostředek dobře vyvětrat a pak už si můžete jen užívat jednoho velmi příjemného efektu, který ozon má. Znáte ten krásný svěží vzduch po silné letní bouřce? Ano? Tak to je přesně ozon!