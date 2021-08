Do Afghánistánu se jednou vrátíme, myslí si prezident Miloš Zeman

Prezident Miloš Zeman se v projevu k velvyslancům v úterý vyjádřil k české zahraniční politice a k situaci v Afghánistánu. "Malá až střední země má založit svoji zahraniční politiku na ekonomické diplomacii. To znamená na podpoře exportérů, samozřejmě na získávání zahraničních investic, a nemá být tou zemí, která bude poučovat ostatní, zejména pak velmoci, co vše mají a co nemají dělat, protože to působí směšně," přednesl Zeman.



"Čínský trh je dnes největším trhem světa, i když mě budete označovat za ruského či čínského agenta, já jsem ve skutečnosti jen český agent, odmítnou exportní možnosti na těchto a dalších trzích je pošetilé, a pošetilé jsou proto i studenoválečnické postoje ať z domácích kruhů, především od některých pražských komunálních politiků, nebo některých politiků strany lidové," zkritizoval své názorové odpůrce.



Podobné tlaky existují podle Zemana i v případě budování plynovodu Nord Stream 2 a při výstavbě nového jaderného reaktoru v Česku. "Všichni experti se shodnou, že snížení počtu účastníků v tendru na vybudování jaderné kapacity znamená růst ceny, v tomto případě růst ceny o několik desítek miliard korun. Ti, kdo způsobili, že jim nevoní Rusko nebo Čína, připravili nebo připraví českou ekonomiku o několik desítek miliard korun," prohlásil Zeman.

Odchod NATO z Afghánistánu



Podle Zemana má mít odchod spojeneckých vojsk z Afghánistánu několik fází. V první fázi Tálibán ovládne území Afghánistánu, v druhé fázi svrhne demokratickou vládu.

"Ve třetí fázi, která může trvat určitou, ne příliš dlouhou dobu, Tálibán vybuduje nové teroristické centrum s tím, že bude financováno z výnosů z opia. Ve čtvrté fází začnou opakované teroristické útoky, ať už ala 11. záři, nebo útoky s menším rozsahem," vyložil prezident svou vizi pro Afghánistán.



"Dříve nebo později se budeme muset do Afghánistánu vrátit. Ale nejdřív musí přijít ta vlna teroristických útoků v novém balení, to zase nemusí být za měsíc nebo za půl roku," řekl Zeman. Na celý proslov Miloše Zemana se můžete podívat ve videu pod titulkem.