Do Benátek bez výletních lodí! Po nehodě plánuje město zákaz

Od neděle italské ministerstvo dopravy a další odborníci řeší budoucnost výletních lodí v Benátkách. Podle nich by měly být do konce června úplně zakázány. Všichni tak reagují na nehodu, kdy se zaoceánský parník střetl s menší turistickou lodí. Během nehody se zranilo pět lidí.

Velké lodě nejspíš zmizí z italských Benátek. Zákaz plně podporuje ministr dopravy Danilo Toninelli, který v posledních dnech jedná i s dalšími odborníky. "Jsme pro uzavření přístavů pro velké lodě v centru města. Nejprve, ale musíme najít alternativu," řekl Toninelli.

Do konce června by se mělo ministerstvo dopravy rozhodnout. Se zákazem souhlasí také prezident Benátek Luca Zaia. Politici tak reagují na nedělní nehodu výletní lodi MSC Opera s menší turistickou lodí v kanálu Giudecca, který je jednou z dopravních tepen Benátek.

Po střetu plavidel se zranilo pět lidí. K nehodě nejspíš došlo přetržením lana mezi obřím zaoceánským parníkem a remorkérem, který ji táhnul kanálem. MSC Opera dále narazila i do přístaviště. "Nehody jsou v námořnictvu možné, ale musí k nim docházet mimo historické a obydlené prostory, aby neohrozily životy lidí a všeobecnou bezpečnost," vysvětlil Zaia.

Ve městě by mohlo dojít i k demonstracím, a to v sobotu. Ty chce svolat skupina, která už několik let bojuje proti průjezdu výletních lodí městem. Podle ní sliby vlády nebudou splněny, a proto chce vyjít do ulic, informoval italský deník Avvenire.





Podívejte se na reportáž o nehodě výletní lodi v Benátkách: