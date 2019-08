Do Česka letos zamířil rekordní počet cizinců! Z těchto zemí přijíždějí nejvíc

Podle aktuálního vývoje to vypadá, že rok 2019 bude rekordní v počtu žádostí o víza do České republiky. Prozatím se jedná o nárůst o více než 13 % oproti stejnému období v předchozím roce. "Zatím jde o čísla za první pololetí, ve kterém ještě nejsou plně zohledněny vízově nejvytíženější měsíce letní turistické sezóny," uvedlo ministerstvo zahraničí (MZV).

Největší zájem o cestování do Česka mají Rusové, v roce 2018 si jich podalo žádost o vízum čtvrt milionu. Dále jsou to Ukrajinci, Číňané, Indové, Turci, Kazachstánci, Bělorusové a Saúdové. "Nejrazantněji roste v poslední době příliv návštěvníků z Číny, Indie nebo Saúdské Arábie," informoval ředitel vízového odboru MZV David Nový.

Nejčastějším důvodem žádostí o víza je turistika. O turistická víza měli letos největší zájem Rusové a Číňané. Nezanedbatelný podíl ale představují lidé, kteřé do Česka přijíždějí za prací. Nejvíce žádostí o krátkodobá pracovní víza podávají Ukrajinci.

Rekordní počet žádostí o víza znamená taky rekordní příjem financí do státní pokladny. Letos by podle ministerstva zahraničí měl počet žádostí překročit 800 tisíc, což by znamenalo miliardový příjem. Jen za první půlrok do pokladny přibylo díky vízům půl miliardy.

Cizinci musí doložit účel cesty, záměr vrátit se do své domoviny a jednou za pět let otisky prstů. Pokud tyto náležitosti splní, neměli by mít problém dostat vízum do České republiky. Někteří si ale udělení sami komplikují - předkládají například falešné rezervace ubytování.