Do Itálie raději nejezděte, varuje ministerstvo. Koronavirus se dál šíří

České ministerstvo zahraničních věcí vydalo v pondělí doporučení k cestám do Itálie, kde se v severních oblastech rozšířil koronavirus. Celkem už zemřeli čtyři lidé. Češi by se měli zasaženým oblastem raději vyhnout a nejezdit do nich. Před cestou by měli sledovat i aktuální situaci.

Koronavirus se rozšířil v posledních dnech hned do několika míst Itálie, a to především do regionu Lombardie a Benátsko/Veneto. Stát se proto rozhodl umístit do karantény až jedenáct obcí. Do těchto míst se proto lidé nedostanou a také do nich nesmí.

Na místě situaci kontrolují italské bezpečnostní složky. Cesty do těchto oblastí by měli Češi raději zrušit. "Ministerstvo zahraničních věcí proto občanům ČR doporučuje, aby se zasaženým oblastem do doby vyřešení sanitární situace vyhnuli," napsalo ministerstvo na svém webu.

Pokud se turisté dostanou do oblastí postižených koronavirem, mohou skončit v karanténě trvající až čtrnáct dní. "Doporučujeme proto před cestou do výše zmíněných regionů pečlivě sledovat aktuální informace, neboť může docházet k dočasným opatřením, která mohou narušit silniční a vlakovou dopravu," dodalo ministerstvo.

Lidé by měli dodržovat základní hygienická pravidla, a to důkladné mytí rukou, nedotýkat se tváří ani očí, nosu a vyhýbat se také větší koncentraci lidí. Češi také mohou v případě nouze kontaktovat pohotovostní linku Generálního konzulátu ČR v Miláně +39 375 63 78 179 nebo Velvyslanectví ČR v Římě +39 335 310 450.

Podle Asociace cestovních kanceláří zatím situace v Itálii nenarušila například lyžařské zájezdy. "Zatím se měnily jarní prázdiny, jedni lidé přijeli, další odjeli. Žádná cestovní kancelář, která pořádá lyžování do Itálie, nezaznamenala, že by lidé v sobotu nebo v neděli využili jejich linky a zjišťovali informace," řekl TN.cz výkonný ředitel Michal Veber.

A lidé si také dál kupují zájezdy. "Co se týká Itálie jako takové, tam zatím nic nejede. To znamená, že se prodávají zájezdy k moři, kam jezdíme v létě. Aktuálně to zatím nemá žádný vliv, ale sledujeme to," dodal Veber.