Do práce a domů? Na trzích na náplavce v Praze se mačkají davy lidí

V České republice platí od čtvrtka lockdown. Lidé by měli chodit pouze do práce, do školy a nakoupit, tak aby se vyhnuli kontaktu s ostatními. Pražané si z opatření ale očividně nic nedělají, jelikož v sobotu dopoledne byla na trzích, které se konají na pražské náplavce, hlava na hlavě.