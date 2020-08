Do voleb v USA zbývá 77 dní. Trump pokračuje v útocích na Bidena

V úterý ráno začne ve Spojených státech čtyřdenní volební sjezd, na kterém demokraté oficiálně vyšlou do boje o Bílý dům svého kandidáta. Je jím Joe Biden. Sjezd měl proběhnout v červenci, ale kvůli pandemii byl přeložen. Ten republikánský začne koncem týdne a potrvá do pondělí.

Nabité haly, skandování fanoušků, oslavy a fanfáry. Nominační sjezdy bývají vždy jednou z hlavních událostí politické boje a vždy jde o velkou show.

Letos bude ale všechno jinak. Biden i Trump převezmou nominaci virtuálně a s daleko menším publikem, než bývá obvyklé. Během čtyřdenního demokratického sjezdu promluví špičky demokratické strany a bývalí prezidenti Obama a Clinton a jejich manželky Michelle a Hillary.

"Poslali jsme všem řečníkům speciální pokyny, například aby před sjezdem příliš necestovali a i nadále poslouchali rady odborníků," uvedla tisková mluvčí sjezdu Ofirah Jeskelová.

Předpokládá se, že na sjezdu se představí široká koalice, která chce Trumpa sesadit. Závěrem promluví samotný Joe Biden a Kamala Harrisová, kterou si Biden vybral jako svou kandidátku na viceprezidentku.

"Jsem v tomto boji, abych vyhrála a s tímto pánem to dokážeme," řekla kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová.

Pokud se dvojici podaří v listopadu zvítězit, Harrisová se stane první ženou ve funkci a Biden ve svých 77 letech jednoznačně nejstarším prezidentem v úřadu.

Republikánský sjezd začne v pátek. Den po skončení toho demokratického. Trump by rád přednesl svůj projev z Bílého domu. To se ale nelíbí třeba předsedkyni sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Bílý dům by podle ní neměl být místem politických bojů. Trump si z kritiky demokratů nic nedělá a na svého soka nadále útočí.

Novému průzkumu zveřejněnému před sjezdy stále vévodí Joe Biden. Podle průměru posledních zveřejněných průzkumů Bidem vede nad Trumpem o skoro osm procent. Nutno ale říci, že podobný náskok měla před čtyřmi lety i demokratka Hillary Clintonová, volby přesto prohrála. Do hlasování ve Spojených státech zbývá 77 dní.