Dobrovolná prezenční výuka, roušky i ve školce. Takto by měl vypadat návrat do škol

Do konce školního roku zbývají zhruba tři měsíce, návrat žáků do lavic se zdá být ale zatím v nedohlednu. Podle ministra školství se na prioritách nic nemění, kromě závěrečných ročníků, které by měly mít na výběr. Při návratu do škol je také v plánu zavést povinnost nošení respirátorů či roušek i v mateřských školách.

O variantách návratu dětí do škol se ministr školství Robert Plaga (za ANO) rozepsal v dokumentu směřovaném místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který na sociálních sítích zveřejnila poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD).

O návratu do lavic už s výborem jednal minulý týden, kdy prohlásil, že se na prioritách zveřejněných na konci října nic nemění, kromě žáků devátých ročníků a závěrečných ročníků středních škol. Těmto žákům by podle něj mělo být umožněno se v klidu domova připravovat na přijímací a závěrečné zkoušky. Návrat k prezenční výuce by tak měl být dobrovolný v omezeném režimu tzv. studijních skupin, nikoliv povinný.

Jak jsem dostala, tak pedvm. Abych ekla pravdu, nen to pln oekvan odpov. Pesnji to nen kompletn odpov na to, co bylo v onch usnesench. Tak snad se na vboru (alias "do konce tdne") dozvme vce. pic.twitter.com/uHmsNs5wlD — Kateina Valachov (@katavalachova) March 24, 2021

Podle Plagy roste priorita prvních stupňů základních škol u 3., 4. a 5. ročníků. Finální podoba plánu návratu by měla být představena do konce týdne, uvádí ministr v dokumentu.

"Vedle testování počítáme s posílením režimových opatření ve školách pomocí systému rotací, který byl v omezené míře zaveden již na podzim," jmenuje další podmínky pro návrat. Znamená to, že žáci by se ve školách střídali ve skupinách, např. po týdnu.

"Plánujeme také maximálně rozšířit povinnost ochrany dýchacích cest prostřednictvím FFP2 respirátorů, přip. chirurgických roušek všude tam, kde je to možné, včetně předškolního a speciálního vzdělávání," pokračuje ministr. Až do současného tvrdého lockdownu přitom ve speciálních a mateřských školách povinnost nošení roušek neplatila.

Pokud se bude epidemická situaci vyvíjet nepříznivě, navrhuje Plaga rozšířit současný model individuálních konzultací (maximálně šest lidí) pro rizikové skupiny žáků základních a středních škol, které pocházejí ze znevýhodněného prostředí a jsou ohrožené neúspěchem.

Co je podle něj naopak v současné situaci nemožné, jsou kolektivní aktivity, např. kroužky a další sportovní aktivity pro děti.

Co se týká vysokých škol, u těch je zásadní zajistit prezenční výuku u předmětů, které jsou nezbytné pro dokončení studia v posledních ročnících. "Ministerstvo usiluje rovněž o obnovení provozu vysokoškolských kolejí, a to za přísných hygienických podmínek," uvedl Plaga.

Aktuálně to vypadá, že by se děti mohly začít vracet do škol ve druhé polovině dubna. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: