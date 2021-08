Doporučení pro školy přehledně: Jak to bude s výlety, výukou i obědy

Ministerstvo zdravotnictví na konci července vydalo doporučení, kterým by se měly školy s příchodem dětí do lavic řídit. Jak by se vašich dětí mohlo dotknout? Podívejte se na podrobný přehled!

Ve školách od září mají platit nová opatření. S blížícím se začátkem nového školního roku totiž ministerstvo zdravotnictví vydalo seznam doporučení, která by školy měly do svého chodu zařadit.

Seznam doporučení pro školy

Hromadné školní akce

Školní výlety, exkurze, turnaje nebo školy v přírodě. Všech těchto akcí by se podle ministerstva zdravotnictví měla dotknout omezení. Ve svém doporučení uvádí, že by se akce měly konat jen za podmínek zvýšené hygieny a v době příznivé epidemické situace v daném kraji.

Školní jídelny

I těch by se měla týkat určitá omezení. Ministerstvo doporučuje zejména regulaci počtu strávníků. Dále také zdůrazňuje, že by se v jídelnách měly sledovat hromadné příchody a odchody. Vstup cizích strávníků sice ministerstvo nevylučuje, ale upřednostňovat by se v jejich případě měl výdej pokrmů s sebou. Pokud by si přece jenom někdo chtěl oběd sníst přímo v jídelně, bude muset počítat se speciálně vyčleněným časem i místem.

Tělocvik

Tělesná výchova by se vyučovat měla. Ministerstvo zdravotnictví ale apeluje na dostatečnou dezinfekci prostor i náčiní. Dá se taky očekávat, že pokud to počasí dovolí, tak bude tělocvik probíhat venku.

Izolace

Když ve škole bude podezření na výskyt covidu, nakažený bude muset být od ostatních izolovaný v oddělené, dobře větratelné a dezinfikovatelné místnosti. Infikované dítě by si pak co nejdřív měli vyzvednout rodiče.

Anketa Jsou podle vás doporučení ministerstva zdravotnictví ve školách nutná? Ano 26 96 hlasů Ne 74 276 hlasů Hlasovalo 372 lidí.

Náplň výuky

Ministerstvo zdravotnictví ve svém doporučení jako další bod uvedlo i pravidelné vzdělávání v oblasti ochrany zdraví. To by se ale nemělo týkat jen zaměstnanců školy. Počítat s ním nejspíš budou muset i žáci a studenti.

Aktualizace kontaktů

Rodiče by se měli připravit na to, že je školy před začátkem školního roku pravděpodobně budou kontaktovat. Cílem by mělo být shromáždění aktuálních informací (například telefonních čísel), které by v případě šíření koronaviru ve škole měly pomoct omezit další rizika a provoz co nejdřív vrátit do normálu. Rodiče by se také měli dozvědět například to, komu se v dané škole případně bude hlásit onemocnění jejich potomka.

Vysokoškolské koleje

Ministerstvo zdravotnictví ve svém doporučení myslelo i na studenty vysokých škol. Ti se například budou moci ubytovat na kolejích, ale pouze v případě, že se prokážou ukončeným očkováním, potvrzením o prodělání covidu nebo negativním testem. Dále je možné, že koleje vyčlení část svých prostor pro karanténu nakažených.

Výjezdy do zahraničí

Co se týče zahraničních pobytů a stáží, tak vysokoškoláci budou muset sledovat aktuálně platná opatření pro vycestování a návrat do Česka. Ta se totiž můžou v návaznosti na aktuální situaci měnit.

Celý dokument najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví.

