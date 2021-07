Dovolená Čechy letos stresuje. Mnozí už pobyt v zahraničí odpískali

Tomáš měl za týden letět do Tunisu. I když je očkovaný, po návratu by ho čekala karanténa. To se mu nelíbí a žádá proto změnu zájezdu. Místo toho, aby už řešil, co zabalí do kufru, je v neustálém stresu.

"Nevím, co bude, kam pojedu, jestli vůbec pojedu, co bude s penězi, jestli mi cestovní kancelář vůbec vyplatí peníze zpátky, případně jestli mi najde nějaký zájezd. Jestli to zase nebude problém s destinací. Opravdu velice mě to stresuje,“ řekl Tomáš.



Na dovolené si má člověk užít pohodu a odpočinek. Pro Tomáše a řadu dalších to ale letos úplně neplatí. "Stresující se dovolená stává pro lidi tehdy, když to zajištění dovolené nebo průběh samotný je spojený s nějakými stresujícími událostmi. Když vznikají komplikace při snaze zajistit si někde nějaký pobyt nebo během toho pobytu dochází k nějakým nečekaným událostem,“ vysvětlil psycholog Karel Humhal.



"Vyčkávám, až mě pustí a otevřou hranice pořádně. Chci do Vietnamu,“ řekl štábu TV Nova v anketě jeden z dotázaných.



Kvůli neustále se měnícím podmínkám lidé letos s koupí zájezdu raději vyčkávají. "V období pandemie nám roste zájem o takzvané last minute zájezdy. Tedy zájezdy pár dní před odletem. Klienti jsou pak méně nervózní, aby těsně před dovolenou neonemocněli, nemuseli do karantény, nebo se nezměnila opatření v jejich neprospěch,“ sdělila mluvčí cestovní kanceláře Invia Andrea Řezníčková.